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இங்கிலாந்துடன் மீண்டும் தோல்வி; டி20 தொடரை இழந்தது இந்திய அணி

இங்கிலாந்துடன் மீண்டும் தோல்வி; டி20 தொடரை இழந்தது இந்திய அணி

UPDATED : ஜூலை 10, 2026 01:15 AM

ADDED : ஜூலை 10, 2026 12:17 AM

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UPDATED : ஜூலை 10, 2026 01:15 AM ADDED : ஜூலை 10, 2026 12:17 AM

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பிரிஸ்டல்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான நான்காவது 'டி-20' போட்டியில் பந்துவீச்சில் சொதப்பிய இந்திய அணி 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியதுடன், தொடரையும் இழந்தது.

இங்கிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட 'டி-20' தொடரில் பங்கேற்கிறது. செஸ்டர்-லீ-ஸ்டிரீட்டில் நடந்த முதல் போட்டி மழையால் பாதியில் ரத்து செய்யப்பட்டது. மான்செஸ்டரில் நடந்த இரண்டாவது போட்டியில், இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. நாட்டிங்காமில் நடந்த மூன்றாவது போட்டியில் 76 ரன்னுக்கு சுருண்ட இந்திய அணி 125 ரன் வித்தியாசத்தில் மோசமாக தோற்றது. முதல் மூன்று போட்டிகளின் முடிவில் இங்கிலாந்து 2-0 என முன்னிலையில் இருந்தது.

பிரிஸ்டல் நகரில் உள்ள கவுன்டி மைதானத்தில் நான்காவது போட்டி நடந்தது. இந்திய 'லெவன்' அணியில் வருண் சக்ரவர்த்தி, ஹர்ஷித் ராணா நீக்கப்பட்டு வாஷிங்டன் சுந்தர், பிரசித் கிருஷ்ணா தேர்வாகினர். 'டாஸ்' வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், 'பேட்டிங்' தேர்வு செய்தார்.

இந்திய அணிக்கு வைபவ் சூர்யவன்ஷி (15), அபிஷேக் சர்மா (16) ஜோடி சுமாரான துவக்கம் தந்தது. இஷான் கிஷான் (4) ஏமாற்றினார். பின் இணைந்த கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், ஷிவம் துபே ஜோடி நம்பிக்கை தந்தது. நான்காவது விக்கெட்டுக்கு 53 ரன் சேர்த்த போது வில் ஜாக்ஸ் பந்தில் துபே (22) அவுட்டானார். அடில் ரஷித் வீசிய 15வது ஓவரில் ஒரு பவுண்டரி, ஒரு சிக்சர் அடித்த ஷ்ரேயஸ் அரைசதம் கடந்தார். திலக் வர்மா (11) சோபிக்கவில்லை.

ஷ்ரேயஸ் அபாரம்


தொடர்ந்து அசத்திய ஷ்ரேயஸ் ஐயர், அடில் ரஷித் வீசிய 18வது ஓவரில் 2 சிக்சர், ஒரு பவுண்டரி விளாச 20 ரன் கிடைத்தது. ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் வீசிய கடைசி ஓவரில் வாஷிங்டன் சுந்தர் (5) அவுட்டானார். கடைசி பந்தில் அக்சர் படேல் (1) 'ரன்-அவுட்' ஆனார். இந்திய அணி 20 ஓவரில் 7 விக்கெட்டுக்கு 158 ரன் எடுத்தது. ஷ்ரேயஸ் ஐயர் (80 ரன், 49 பந்து, 5X6, 4X4) அவுட்டாகாமல் இருந்தார். இங்கிலாந்து சார்பில் ஆர்ச்சர், ஜோஷ் டங் தலா 2 விக்கெட் கைப்பற்றினர்.

புரூக் அட்டகாசம்:


சற்று எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து அணிக்கு பட்லர்(8) ஏமாற்றினார். பின் இணைந்த பில் சால்ட், கேப்டன் ஹாரி புரூக் ஜோடி, இந்திய பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்து, ரன்கள் குவித்தது. இந்திய அணியின் பந்துவீச்சும் படுமோசமாக அமைய, நெட் பிராக்டீஸ் செய்வது போல், இந்த ஜோடி, பவுண்டரி, சிக்சர்களாக விளாச, இருவருக்கும் அரைசதம் கைகூடியதுடன், வெற்றியும் எளிதானது.

13.5 ஓவரில் 1 விக்கெட் மட்டுமே இழந்து வெற்றி இலக்கை எட்டிய இங்கிலாந்து அணி, 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. புரூக் (79 ரன்), சால்ட் (59) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர். 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரை 3-0 என இந்திய அணி இழந்தது. கடைசி டி20 போட்டி, நாளை (11ம் தேதி) நடக்கிறது.

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