வங்கக் கடலில் உருவானது முரசு புயல்; இந்திய வானிலை மையம் அறிவிப்பு
வங்கக் கடலில் உருவானது முரசு புயல்; இந்திய வானிலை மையம் அறிவிப்பு
ADDED : நவ 01, 2026 01:00 PM
ADDED : நவ 01, 2026 01:00 PM
சென்னை: 'வங்கக் கடலில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, இன்று (நவம்பர் 01) காலை 11.30 மணிக்கு முரசு புயலாக உருவானது' என, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை: தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகள் மற்றும் அவற்றை ஒட்டிய அந்தமான் நிகோபார் தீவுகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நேற்று காலை 5:30 மணிக்கு, தென்கிழக்கு வங்கக் கடல், அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடைந்தது. இது, மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதை ஒட்டிய அந்தமான் நிகோபார் தீவுகள், அந்தமான் கடல் பகுதிகளில், நேற்று நள்ளிரவு ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்தது.
உருவானது புயல்
இன்று (நவம்பர் 01) காலை 11.30 மணிக்கு முரசு புயலாக உருவானது; மேலும், மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, மத்திய மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில், ஆந்திர பிரதேச கடலோர பகுதிகளுக்கு அருகில் நாளை மாலை நகரும். ஆந்திராவில் நெல்லூர்- நர்சாப்பூர் இடையே நவம்பர் 3ம் தேதி கரையை கடக்கும்.
லேசான மழை
இன்று தமிழகத்தில் வட கடலோர மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், மதுரை, திருச்சி, நாமக்கல், சேலம், ஈரோடு, கரூர் மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. நாளை, நீலகிரி மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில், இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. நவ., 3ம் தேதி, கடலுார், விழுப்புரம் மாவட்டங்களிலும், புதுச்சேரியிலும் இடி, மின்னலுடன் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.