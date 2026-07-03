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நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வெனிசுலா மக்களுக்கு உதவி: இந்தியாவுக்கு குவியும் பாராட்டு

நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வெனிசுலா மக்களுக்கு உதவி: இந்தியாவுக்கு குவியும் பாராட்டு

ADDED : ஜூலை 03, 2026 03:29 PM

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ADDED : ஜூலை 03, 2026 03:29 PM

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புதுடில்லி : நிலநடுக்கத்தால் உருக்குலைந்து போயுள்ள வெனிசுலா மக்களுக்கு இந்தியா அளித்து வரும் உதவிக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது.

தென் அமெரிக்க நாடான வெனிசுலா ஏற்கனவே பொருளாதார நெருக்கடியால் நிலைகுலைந்து போயுள்ளது. இந்நிலையில் அந்நாட்டை கடந்த வாரம் அடுத்தடுத்து இரண்டு சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கங்கள் 39 வினாடி இடைவெளியில் தாக்கின. ரிக்டர் அளவுகோலில், 7.2 மற்றும் 7.5 ஆக பதிவான இந்த இரட்டை நிலநடுக்கங்கள், எண்ணெய் வளம் மிக்க வெனிசுலாவின் ஒட்டுமொத்த உள்கட்டமைப்பையும் தரைமட்டமாக்கி உள்ளன. 2,400க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். பல ஆயிரம் பேர் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதனால், பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.

பேரழிவால் பாதிக்கப்பட்ட வெனிசுலா மக்களுக்கு உதவும் வகையில், ' ஆப்பரேஷன் அமிஸ்தாத்' திட்டத்தை மத்திய அரசு துவங்கி உள்ளது. ராணுவ விமானங்களில் நிவாரண பொருட்கள், மருந்துகள், மருத்துவ உபகரணங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்நாட்டில் பூகம்பத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பகுதிகளில் மருத்துவ முகாம் அமைக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், இந்தியாவின் மனிதநேய பணிகளுக்கு அந்நாட்டில் பாராட்டு கிடைத்துள்ளது.

இது தொடர்பாக அந்நாட்டிற்கான இந்தியத் தூதரகம் வெளியிட்ட பதிவில் கூறியுள்ளதாவது: வெனிசுலாவில் இந்தியா மேற்கொண்ட மனிதாபிமான நிவாரணப் பணிகள், அதன் நிபுணத்துவம் மற்றும் சேவையின் தரத்திற்காகப் பொதுமக்களிடமிருந்து பரவலான பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளன எனத் தெரிவித்துள்ளது.

மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெயிஸ்வால் கூறியதாவது: ஆப்பரேஷன் அமிஸ்தாத் நம்பிக்கையை அளிக்கிறது. ராணுவ மருத்துவமனை சமூகங்களுக்கு அர்ப்பணிப்புடனும் கருணையுடனும் சேவை செய்து வருகிறது.

வெனிசுலாவில் உள்ள ராணுவ மருத்துவமனை, மக்களுக்கு தொடர்ந்து மருத்துவ சேவை அளித்து வருகிறது.

ராணுவ கள மருத்துவமனை, வெனிசுலா மக்களுக்கு உடனடியாக மருத்துவ உதவி வழங்கி வருகிறது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா அமைத்துள்ள ராணுவ மருத்துவமனைக்கு உள்ளூர் மக்களும் பாராட்டு தெரிவிக்கும் வீடியோவை மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வெளியிட்டு உள்ளார்.கராகஸ் நகரில் அமைக்கப்பட்ட மருத்துவமனையின் சேவையை பாராட்டி நிருபர் ஒருவர் பேசும் காட்சிகள் அந்த வீடியோவில் .ள்ளன.

இது தொடர்பாக இந்தியா வெனிசுலா நட்புறவு நடவடிக்கைகளுக்கான இயக்குநர் மைத்ரி குல்கர்னி கூறியதாவது: இந்த மருத்துவமனையில் 41 டாக்டர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். பல்வேறு துறைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற இவர்கள், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனடி சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். இந்த குழுவுக்கு போதுமான அனுபவம் உள்ளது. இலங்கையில் கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு, புயலால் பாதிக்கப்பட்ட போது, இதே குழுவினர் தான், சேவை செய்தனர். மியான்மரிலும் இதே குழுவினர் மருத்துவ உதவி அளித்தனர். ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு அவர்கள் மருத்துவ சேவை செய்தனர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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