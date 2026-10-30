இந்தியாவில் வேகமாக குறைந்த வறுமை: உலக வங்கி பாராட்டு
இந்தியாவில் வேகமாக குறைந்த வறுமை: உலக வங்கி பாராட்டு
UPDATED : அக் 30, 2026 06:57 PM
ADDED : அக் 30, 2026 06:15 PM
UPDATED : அக் 30, 2026 06:57 PM ADDED : அக் 30, 2026 06:15 PM
புதுடில்லி:
வறுமை ஒழிப்பு குறித்து உலக வங்கி வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியதாவது: இந்தியாவில் 2011 முதல் 2023 வரையில், 49.6 கோடி பேர் வறுமையில் இருந்து மீண்டுள்ளனர். மிகவும் தீவிரமான வறுமையில் வாடுவோரின் எண்ணிக்கையும் 27.1 சதவீதத்தில் இருந்து 2.6 சதவீதமாக குறைந்தது.
நாள் ஒன்றுக்கு 4.20 அமெரிக்கன் டாலர்( 329 ரூபாய்) சம்பாதிக்கும் அடிமட்டம்- நடுத்தர வருமானம் கொண்ட வறுமை நிலையும் 57.1 சதவீதத்தில் இருந்து 16.1 சதவீதம் குறைந்தது.
இந்த முன்னேற்றம் உலகில் வேறு எங்கும் இல்லாத வகையில் இந்தியாவில் வறுமை வேகமாக குறைந்தது. வலுவான நுகர்வு, பெண்கள் மத்தியில் அதிகரித்த வேலைவாய்ப்பு, மானியம் உள்ளிட்டவையே வறுமை ஒழிப்புக்கு முக்கிய காரணம். வரும் காலங்களில் வறுமை இன்னும் குறையும்.
அதேநேரத்தில் உபி முதல் மேற்கு வங்கம் வரையிலான பகுதிகளில் ஏழைகள் அதிகம் பேர் வசிக்கின்றனர். வறுமை குறைப்பிற்கு இந்த மாநிலங்களில் ஆக்கப்பூர்வமான வேலைவாய்ப்புகள் முக்கியம். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் உள்ளது.