மோதலுக்கு அமைதியான தீர்வு காண இந்தியா ஆதரவளிக்கும்; உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் போனில் மோடி பேச்சு
மோதலுக்கு அமைதியான தீர்வு காண இந்தியா ஆதரவளிக்கும்; உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் போனில் மோடி பேச்சு
ADDED : நவ 09, 2026 08:36 PM
ADDED : நவ 09, 2026 08:36 PM
புதுடில்லி: பிரதமர் மோடி உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார்.
இது குறித்து பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:
* அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் தொலைபேசியில் பயனுள்ள உரையாடலை மேற்கொண்டதில் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
* இரு தரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசித்தோம்.
* இந்தியா-உக்ரைன் இடையிலான உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்த முடிவு செய்தோம்.
* தற்போதைய மோதல் மற்றும் அமைதியை மீட்டெடுப்பதற்கான பல்வேறு முயற்சிகள் குறித்து தனது கருத்தை பகிர்ந்து கொண்டதற்காக அதிபர் ஜெலன்ஸ்கிக்கு நன்றி தெரிவித்தேன்.
* மோதலுக்கு அமைதியான முறையில் தீர்வை காண்பதற்கு இயன்ற அனைத்து வழிகளிலும் பங்களிக்க இந்தியா கொண்டுள்ள உறுதியான நிலைப்பாட்டை மீண்டும் வலியுறுத்தினேன்.
இவ்வாறு பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.