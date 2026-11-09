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/செய்திகள்/உலகம்/மோதலுக்கு அமைதியான தீர்வு காண இந்தியா ஆதரவளிக்கும்; உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் போனில் மோடி பேச்சு

மோதலுக்கு அமைதியான தீர்வு காண இந்தியா ஆதரவளிக்கும்; உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் போனில் மோடி பேச்சு

மோதலுக்கு அமைதியான தீர்வு காண இந்தியா ஆதரவளிக்கும்; உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் போனில் மோடி பேச்சு

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ADDED : நவ 09, 2026 08:36 PM

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ADDED : நவ 09, 2026 08:36 PM

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புதுடில்லி: பிரதமர் மோடி உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார்.

இது குறித்து பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:

* அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் தொலைபேசியில் பயனுள்ள உரையாடலை மேற்கொண்டதில் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

* இரு தரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசித்தோம்.

* இந்தியா-உக்ரைன் இடையிலான உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்த முடிவு செய்தோம்.

* தற்போதைய மோதல் மற்றும் அமைதியை மீட்டெடுப்பதற்கான பல்வேறு முயற்சிகள் குறித்து தனது கருத்தை பகிர்ந்து கொண்டதற்காக அதிபர் ஜெலன்ஸ்கிக்கு நன்றி தெரிவித்தேன்.

* மோதலுக்கு அமைதியான முறையில் தீர்வை காண்பதற்கு இயன்ற அனைத்து வழிகளிலும் பங்களிக்க இந்தியா கொண்டுள்ள உறுதியான நிலைப்பாட்டை மீண்டும் வலியுறுத்தினேன்.

இவ்வாறு பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வரணும்!

உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: பிரதமர் மோடியிடம் நான் பேசினேன்; மோதல் தொடர்பாக தற்போதைய நிலவரம் குறித்து அவருக்கு விளக்கமளித்தேன். உக்ரைன் எப்போதும் ஆக்கபூர்வமான அணுகுமுறையையே கடைப்பிடித்து வந்துள்ளது; ரஷ்யாவும் பதற்றத்தைக் குறைப்பதற்கான அதே மனநிலையை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.
போரைத் தொடர வேண்டிய நேரமிது அல்ல, அதை முடிவுக்குக் கொண்டு வர வேண்டிய நேரம் இது. கருங்கடல் வழியாக ரஷ்யா தானிய ஏற்றுமதியைத் தடுத்து நிறுத்தி இருப்பது குறித்து நாங்கள் விவாதித்தோம். கடல் வழித்தடங்கள் முடக்கப்பட்டிருப்பதால் உலகப் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படுவதையும், உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் துன்புறுவதையும் ரஷ்யா புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு ஜெலன்ஸ்கி கூறியுள்ளார்.



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