15ம் தேதி முதல் இந்தியா - பிரிட்டன் தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தம் அமல்; பியூஷ் கோயல்
15ம் தேதி முதல் இந்தியா - பிரிட்டன் தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தம் அமல்; பியூஷ் கோயல்
UPDATED : ஜூலை 12, 2026 04:11 PM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:03 PM
UPDATED : ஜூலை 12, 2026 04:11 PM ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:03 PM
மும்பை: வரும் 15ம் தேதி முதல் இந்தியா - பிரிட்டன் இடையேயான தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தம் அமலுக்கு வருவதாக மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக மும்பையில் செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசியதாவது; இன்னும் இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே உள்ளன. வரும் 15ம் தேதி முதல், இந்தியாவில் இருந்து பிரிட்டனுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் எந்தவொரு பொருளும் அங்கு பூஜ்ஜிய வரியுடன் இறக்குமதி செய்யப்படும். இந்தியா - பிரிட்டன் தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தம் அனைவருக்கும் புதிய வாய்ப்புகளையும், மகத்தான சாத்தியக்கூறுகளையும் ஏற்படுத்தும்.
பிரிட்டனுக்கு வேலைக்கு செல்லும் இளைஞர்களுக்கு, முன்பு அவர்களின் ஊதியத்தில் சுமார் 25 சதவீதம் பிடித்தம் செய்யப்படும். அந்நாட்டு அரசு அதை எடுத்துக்கொண்டது. இதனால், தொழிலாளிக்கு எந்தப் பயனும் கிடைக்கவில்லை. இப்போது, நாங்கள் ஒரு இரட்டைப் பங்களிப்பு மாநாட்டு ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்துள்ளோம். அதுவும் வரும் 15ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
இதன்மூலம், இந்திய இளைஞர்களின் ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்யப்படும் 25 சதவீத தொகை, அவர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்படும். அந்தப் பணம் அவர்களுக்கே சொந்தமானதாக இருக்கும். அது 8.25% வரி இல்லாத வட்டியையும் ஈட்டித் தருவதுடன், அவர்களின் முதியோருக்கான ஆதரவாகவும் விளங்கி, அவர்களின் குடும்பங்களுக்குச் சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது.
இந்தியா - பிரிட்டன் தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தமானது வெறும் வணிகப் பொருட்கள் மற்றும் பொருட்களுக்கு தீர்வு காண்பது மற்றும் சேவைத் துறையை ஊக்குவிப்பது மட்டுமின்றி, அங்கு பணிபுரியும் மற்றும் சேவைகளை வழங்கும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்கப் பலனையும் தருகிறது. இது பிரதமர் மோடியின் திறமையான தலைமைத்துவத்திற்குச் சான்று, இவ்வாறு அவர் கூறினார்.