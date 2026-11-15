மரண தண்டனைக்கு தடை விதிக்கும் வரைவு தீர்மானம்; ஐநாவில் எதிர்த்து ஓட்டளித்த இந்தியா
மரண தண்டனைக்கு தடை விதிக்கும் வரைவு தீர்மானம்; ஐநாவில் எதிர்த்து ஓட்டளித்த இந்தியா
ADDED : நவ 15, 2026 04:37 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:37 PM
மரண தண்டனைக்கு தற்காலிக தடை கோரும் ஐநா வரைவு தீர்மானத்தை எதிர்த்து இந்தியா ஓட்டளித்துள்ளது.
மரண தண்டனையை முற்றிலும் அல்லது தற்காலிகமாக ஒழிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் ஐநா பொதுச்சபையில் வரைவுத் தீர்மானம் ஒன்றை மெக்சிகோ முன் மொழிந்தது.
தீர்மானத்தில் மரண தண்டனை தொடர்ந்து நிறைவேற்றுவது ஆழ்ந்த கவலையை தருகிறது, பன்னாட்டு சட்டத்திற்கு ஏற்ப, பொருத்தமான சட்ட ரீதியான தண்டனைகளை முடிவு செய்வது, அந்தந்த நாடுகள் தங்களின் சட்ட அமைப்புகளை உருவாக்கும் உரிமை அளிப்பது போன்ற அம்சங்கள் இடம்பெற்று இருந்தன.
கர்ப்பிணிகளுக்கு, மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, முதியவர்களுக்கு மரண தண்டனை அமல்படுத்துவதை கட்டுப்படுத்துவது உள்ளிட்ட அம்சங்களும் தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தன.
ஐநா பொதுச்சபையில் 193 உறுப்பு நாடுகள் இருக்கின்றன. ஓட்டெடுப்பின் போது, வரைவு தீர்மானத்தை ஆதரித்து 133 நாடுகள் ஓட்டு போட்டுள்ளன. 33 நாடுகள் எதிர்த்துள்ளன. 16 நாடுகள் ஓட்டெடுப்பில் கலந்து கொள்ளாமல் நடுநிலை வகித்தன.
தீர்மானத்திற்கு எதிராக ஓட்டளித்த சில முக்கிய நாடுகள்;
இந்தியா, பஹ்ரைன், சீனா, எகிப்து, ஈரான், ஈராக், ஜப்பான், குவைத், மாலத்தீவுகள், ஓமன், பாகிஸ்தான், கத்தார், சவூதி அரேபியா, அமெரிக்கா