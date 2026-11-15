நியூசி.க்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரை வென்றது இந்தியா; 5வது போட்டியில் அசத்தல் வெற்றி
நியூசி.க்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரை வென்றது இந்தியா; 5வது போட்டியில் அசத்தல் வெற்றி
UPDATED : நவ 15, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:18 PM
UPDATED : நவ 15, 2026 05:39 PM ADDED : நவ 15, 2026 04:18 PM
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5வது ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியா வென்று, தொடரை கைப்பற்றி உள்ளது.
இந்திய கிரிக்கெட் அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் முதல் இரு ஆட்டங்களில் இந்தியா வென்றது. 3வது ஆட்டம் மழையால் கைவிடப்பட்டது.
மவுண்ட்மாங்கானுவில் நடைபெற்ற 4வது ஒருநாள் போட்டியில் நியூசிலாந்து வெற்றி பெற்றது. 5வது மற்றும் தொடரின் இறுதி போட்டி, மவுண்ட் மாங்கானுவில் இன்று (நவ.15) நடைபெற்றது.
டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. முதல் இன்னிங்சை தொடங்கிய இந்திய அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. நட்சத்திர வீரர் ரோஹித் சர்மா ஒற்றை இலக்கத்தில் வெளியேறி ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றம் தந்தார்.
விராட் கோலி 5 ரன்களுடன் திருப்தி அடைந்தவராக வெளியேறினார். அதன் பின்னர் ஓரளவு நிலைத்து நின்று ஆடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ருதுராஜ் கெய்க்வாடும் 18 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். 34 ரன்களில் முக்கிய 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து இந்தியா தடுமாறியது.
கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 22 ரன்களுடன் வெளியேற அதன் பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த அக்சர் படேல், இஷான் கிஷன் இருவரும் அணியை ஓரளவு காப்பாற்றினர். ஸ்கோரும் சீரான வேகத்தில் உயர்ந்தது.
ஒரு கட்டத்தில் 46 ரன்களில் அக்சர் படேல் அவுட்டாக, அதன் பிறகு களமிறங்கிய தமன் தீர் 22 ரன்களுடனும், ஆகிப் நபி 5 ரன்களுடனும் பெவிலியன் திரும்பினர். யாஷ் தாக்கூர் ரன் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தார். அரை சதத்தை எட்டுவார் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த இஷான் கிஷனும் 46 ரன்களில் அவுட்டானார்.
முடிவில், 42.1 ஓவர்களில் இந்தியா அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 209 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. 210 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை எட்டிவிடலாம் என்ற கணக்குடன் நியூசிலாந்து வீரர்கள் களம் இறங்கினர்.
தொடக்க வீரர்கள் வில் யங், டிம் செய்பெர்ட் இருவரும் முறையே 22, 14 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். 3வது விக்கெட்டுக்கு ஜோடி சேர்ந்த கெல்லி 24 ரன்கள் எடுத்தார். ஆலன் ஒரே ஒரு ரன்னில் விக்கெட்டை பறிகொடுத்தார்.
பிரேஸ்வெல் 19 ரன்களிலும், டீன் போக்ஸ்கராப்ட் 31 ரன்களிலும் அடுத்தடுத்த ஓவர்களில் வெளியேற 119 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளுடன் நியூசிலாந்து தடுமாற, ஆட்டம் முழுவதும் இந்தியாவின் பக்கம் சாய்ந்தது. நியூசிலாந்தின் ரன் வேகமும் குறைந்தது.
முடிவில், எஞ்சிய விக்கெட்டுகளையும் இந்தியா வீழ்த்த, 187 ரன்களுக்குள் நியூசிலாந்து சுருண்டது. இந்தியா 22 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று, தொடரையும் 3க்கு 1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.