கோப்பையை பாக்., பார்வையற்றோர் அணி வென்றதாக தன்னிச்சையாக அறிவிப்பு: பரிசளிப்பு விழாவை புறக்கணித்த இந்தியா
கோப்பையை பாக்., பார்வையற்றோர் அணி வென்றதாக தன்னிச்சையாக அறிவிப்பு: பரிசளிப்பு விழாவை புறக்கணித்த இந்தியா
UPDATED : நவ 20, 2026 10:14 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:27 PM
UPDATED : நவ 20, 2026 10:14 PM ADDED : நவ 20, 2026 07:27 PM
வங்கதேச தலைநகர் டாக்காவில் பார்வையற்றோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நடந்தது. இதில் பைனலில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின. ஆனால் மழை காரணமாக போட்டி பாதியில் கைவிடப்பட்டது.
இதனால், கோப்பையை இரு அணிகளுக்கும் பகிர்ந்து அளிக்க வேண்டும் என சர்வதேச பார்வையற்றோர் கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் தொழில்நுட்ப குழு பரிந்துரைத்தது. இதனை மீறி, சர்வதேச பார்வையற்றோர் கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தலைவரும், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் சங்க தலைவருமான சுல்தான் ஷா, தன்னிச்சையாக பாகிஸ்தான் வெற்றி பெற்றதாக கூறி கோப்பையை அந்த அணிக்கு வழங்கியதாக இந்திய அணி குற்றம்சாட்டி உள்ளது.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த பார்வையற்றோருக்கான இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர்கள், கோப்பை வழங்கும் நிகழ்வை புறக்கணித்தனர்.
இந்திய அணி கேப்டன் துர்கா ராவ் கூறுகையில்,'' பைனலில் எங்களை அழைத்த நடுவர், ரன் ரேட் அடிப்படையில் பாகிஸ்தான் வெற்றி பெற்றதாகவும், எங்களை இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளதாகவும் அறிவித்தார். இதற்கு முன்பு இப்படி நடந்தது இல்லை என்று நாங்கள் எதிர்த்தோம்.
இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் இரு அணிகளும் தான் வெற்றியாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டன. இது விதிகளுக்கு எதிரானது. இதனை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம்,'' எனக்கூறினார்.