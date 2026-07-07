100 நாட்களில் துப்பாக்கி தயாரித்து இந்திய நிறுவனம் சாதனை
100 நாட்களில் துப்பாக்கி தயாரித்து இந்திய நிறுவனம் சாதனை
ADDED : ஜூலை 07, 2026 01:39 AM
ADDED : ஜூலை 07, 2026 01:39 AM
புதுடில்லி: தெலுங்கானாவைச் சேர்ந்த, 'த்வீபா டிபென்ஸ்' ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம், 'உக்ரம்' என்ற போர் துப்பாக்கியை, உள்நாட்டிலேயே, 100 நாட்களில் தயாரித்து சாதனை படைத்துள்ளது. இது, நாட்டின் ராணுவ உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஒரு மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.
தெலுங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாதை தலைமையிடமாக வைத்து, 'த்வீபா டிபென்ஸ்' என்ற ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனம் செயல்படுகிறது. 2018ல் தொடங்கப்பட்ட இந்நிறுவனம், ஹைதராபாதில் தெலுங்கானா அரசு ஒதுக்கிய, 13 ஏக்கர் நிலத்தில் ஆயுத தயாரிப்பு ஆலையை உருவாக்கி உள்ளது.
இந்நிலையில், உக்ரம் என்ற போர் துப்பாக்கியை, உள்நாட்டிலேயே, 100 நாட்களில் தயாரித்து, த்வீபா டிபென்ஸ் நிறுவனம் சாதனை படைத்துள்ளது.
டி.ஆர்.டி.ஓ., எனப்படும், ராணுவ ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பின், ஆயுத ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்துடன் இணைந்து, இந்த துப்பாக்கியை அந்நிறுவனம் வடிவமைத்து உள்ளது.
இது, நாட்டின் மிக விரைவான உள்நாட்டு ஆயுத மேம்பாட்டு திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இந்த துப்பாக்கி, ராணுவத்தின் பொது பணியாளர் தரநிலை தேவை சோதனைகள், அனைத்து காலநிலைகளிலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட கள ஆய்வுகள் மற்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் வாரிய சோதனைகளில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளது.
மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை, இந்தோ- - திபெத் எல்லை பாதுகாப்பு படை, சஷாஸ்த்ர சீமா பால், தேசிய பாதுகாப்பு படை ஆகிய படைகள், உக்ரம் துப்பாக்கியை வாங்குவதற்கான பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன.
இந்த துப்பாக்கியானது நவீன, 'கேஸ்- ஆப்பரேட்டட் ரொட்டேட்டிங் போல்ட்' அமைப்பை கொண்டுள்ளது. இதன் எடை, 4 கிலோவுக்கும் குறைவு. மேலும் இது, 500 மீட்டர் துாரம் வரை துல்லியமாக செயல்படக்கூடியது.