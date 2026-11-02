மேற்கு ஆசிய நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் இந்திய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி; பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
மேற்கு ஆசிய நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் இந்திய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி; பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
ADDED : நவ 02, 2026 06:28 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:28 PM
நமது டில்லி நிருபர்
டில்லியில் நடந்த மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது: சூரிய ஆற்றல் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையில் உலகின் முதல் மூன்று நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா உள்ளது. இந்த உச்சிமாநாடு தனித்துவமானது, ஏனெனில் இது அசாதாரணமான சூழலில் நடைபெறுகிறது. கொரோனா பெருந்தொற்று முதல் மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் நெருக்கடி வரை, உலகம் பல பெரும் சவால்களை எதிர்கொண்டுள்ளது.
மேற்கு ஆசிய மோதல் இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி சிறப்பாக உள்ளது. இருப்பினும், 140 கோடி இந்தியர்களாகிய நாம், இந்த நெருக்கடிகளைத் திறம்படக் கையாண்டுள்ளோம் என்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம். நாடு முழுவதும் 30 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விவசாயிகளுக்கு சூரிய ஆற்றலில் இயங்கும் நீர்ப்பாசன வசதிகள் வழங்கப்பட்டு உள்ளன.
சூரிய ஆற்றல் மூலம் இயங்கும் பம்புகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், ஒவ்வொரு விவசாயியும் ஆண்டுக்கு ரூ.1 லட்சம் வரை சேமிக்க முடியும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பசுமை ஹைட்ரஜன் துறையில் ஒரு பெரும் பாய்ச்சலை நிகழ்த்த, இந்தியா ஒரு திட்டமிட்ட முன்னெடுப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது. தேசிய பசுமை ஹைட்ரஜன் திட்டத்தின் கீழ், இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் ஆண்டுக்கு 50 லட்சம் டன்கள் பசுமை ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிர்ணயித்து உள்ளோம். பசுமை ஹைட்ரஜனால் இயங்கும் முதல் ரயிலை இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியது. இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.