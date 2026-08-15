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நமது நிருபர்
உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் இந்திய சுதந்திர தின விழா, கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.
இந்திய வம்சாவளியினர் மற்றும் இந்திய துாதரக அலுவலர்கள், அந்தந்த நாடுகளை சேர்ந்த தலைவர்கள் இந்த விழாவில் பங்கேற்றனர்.
களத்தில் தினமலர்!
எட்டு திக்கும் மூவர்ணம்; தமிழகம் முழுவதும் சுதந்திர தின கொண்டாட்டம் கோலாகலம்; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு
உலக நாடுகளில் இந்திய சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டம்
உலக நாடுகளில் இந்திய சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டம்
UPDATED : ஆக 15, 2026 12:57 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 12:42 PM
UPDATED : ஆக 15, 2026 12:57 PM ADDED : ஆக 15, 2026 12:42 PM
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நமது நிருபர்
உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் இந்திய சுதந்திர தின விழா, கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.
இந்திய வம்சாவளியினர் மற்றும் இந்திய துாதரக அலுவலர்கள், அந்தந்த நாடுகளை சேர்ந்த தலைவர்கள் இந்த விழாவில் பங்கேற்றனர்.
களத்தில் தினமலர்!
எட்டு திக்கும் மூவர்ணம்; தமிழகம் முழுவதும் சுதந்திர தின கொண்டாட்டம் கோலாகலம்; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு