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உலக நாடுகளில் இந்திய சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டம்

உலக நாடுகளில் இந்திய சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டம்

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UPDATED : ஆக 15, 2026 12:57 PM

ADDED : ஆக 15, 2026 12:42 PM

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UPDATED : ஆக 15, 2026 12:57 PM ADDED : ஆக 15, 2026 12:42 PM

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நமது நிருபர்

உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் இந்திய சுதந்திர தின விழா, கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.

இந்திய வம்சாவளியினர் மற்றும் இந்திய துாதரக அலுவலர்கள், அந்தந்த நாடுகளை சேர்ந்த தலைவர்கள் இந்த விழாவில் பங்கேற்றனர்.Image 1609258Image 1609259Image 1609260Image 1609261Image 1609262Image 1609263Image 1609264Image 1609265Image 1609266Image 1609267Image 1609268Image 1609269Image 1609270Image 1609271

களத்தில் தினமலர்!

எட்டு திக்கும் மூவர்ணம்; தமிழகம் முழுவதும் சுதந்திர தின கொண்டாட்டம் கோலாகலம்; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு

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