சரக்குக் கப்பலில் திருட முயற்சித்த கடற்கொள்ளையர்கள்; விரட்டியடித்த இந்திய கடற்படை
சரக்குக் கப்பலில் திருட முயற்சித்த கடற்கொள்ளையர்கள்; விரட்டியடித்த இந்திய கடற்படை
ADDED : ஜூலை 02, 2026 02:36 PM
ADDED : ஜூலை 02, 2026 02:36 PM
ஏடன்: ஏடன் வளைகுடாவில் சரக்குக் கப்பலுக்குள் புகுந்து கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்ட கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படையினர் விரட்டி அடித்தனர்.
ஏமன் நாட்டின் ஏடன் துறைமுகப் பகுதியில் முக்கிய சரக்குகளை ஏற்றிக் கொண்டு 'எம்வி கோல்டன் ஆர்சனல்' என்ற சரக்குக் கப்பல் இந்தியாவை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது, கடற்கொள்ளையர்கள் சரக்குக் கப்பலை தாக்கி கொள்ளையடிக்க முயன்றுள்ளனர்.
இதனைக் கண்டு அதிர்ந்து போன இந்திய பணியாளர் உள்பட அனைவரும் பாதுகாப்பு அறைக்குள் பதுங்கிக் கொண்டனர். அதன்பிறகு, அலைவரிசையின் உதவியோடு, கடற்கொள்ளை சம்பவம் குறித்து இந்திய கடற்படையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.
தகவல் கிடைத்தவுடன் இந்தியக் கடற்படையின் போர்க்கப்பலான 'ஐஎன்எஸ் திரிகண்ட்' அதிவேகமாக அந்தச் சரக்குக் கப்பலை நோக்கி விரைந்து சென்றது. கடற்படைக் கப்பல் வருவதைக் கண்டவுடன் கடற்கொள்ளையர்கள் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டனர். தொடர்ந்து, மார்கோஸ் கமாண்டோக்கள் அதிரடியாகப் புகுந்து கப்பலைத் தங்களின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தனர்.