கடத்தப்பட்ட ஈரான் கப்பலில் இருந்து மாலுமிகள் 20 பேரை மீட்டது இந்திய கடற்படை
கடத்தப்பட்ட ஈரான் கப்பலில் இருந்து மாலுமிகள் 20 பேரை மீட்டது இந்திய கடற்படை
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 PM
ADDED : நவ 03, 2026 06:22 AM
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 PM ADDED : நவ 03, 2026 06:22 AM
- நமது நிருபர் -
கடந்த அக்டோபர் 29ம் தேதி, சோமாலியாவின் வடகிழக்கு கடற்கரைப் பகுதியில் ஆயுதமேந்திய 12 சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களால் ஈரான் மீன்பிடி கப்பல் கடத்தப்பட்டது. இந்தியக் கடற்படை மற்றும் இந்திய விமானப்படை இணைந்து மீட்புப் பணியை மேற்கொண்டன. மும்பையிலிருந்து 3,000 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அரபிக் கடலில் வைத்து இந்த கப்பல் இடைமறிக்கப்பட்டது.
கடத்தப்பட்ட 'அசினி' என்ற ஈரான் மீன்பிடி கப்பலையும், அதில் இருந்த 20 மாலுமிகளையும் இந்தியக் கடற்படை 48 மணி நேர மீட்பு பணிக்கு பிறகு வெற்றிகரமாக மீட்டுள்ளது. மாலுமிகள் அனைவரும் பத்திரமாக உள்ளனர். இந்த நடவடிக்கையை வெற்றிகரமாக முடித்த இந்திய கடற்படையினருக்கு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு தெரிவித்தார்.
அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ''நமது துணிச்சலான வீரர்கள், உயிர்களைப் பாதுகாப்பதிலும், கடல்சார் பாதுகாப்பை நிலைநாட்டுவதிலும், இந்தியப் பெருங்கடல் பிராந்தியத்தில் ஸ்திரத்தன்மையை உறுதி செய்வதிலும் இந்தியாவின் திறனை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளனர்.
பாதுகாப்பான கடல் சூழலை உறுதி செய்வதிலும், சுதந்திரமான, பாதுகாப்பான இந்தியப் பெருங்கடல் பிராந்தியத்தைப் பேணுவதிலும் இந்தியா தொடர்ந்து உறுதியுடன் செயல்படுகிறது. கடல்சார் அச்சுறுத்தல்களுக்கு எதிராக உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் திறனை இந்திய கடற்படை வெளிப்படுத்தியது'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.