தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/உலகம்/கடத்தப்பட்ட ஈரான் கப்பலில் இருந்து மாலுமிகள் 20 பேரை மீட்டது இந்திய கடற்படை

கடத்தப்பட்ட ஈரான் கப்பலில் இருந்து மாலுமிகள் 20 பேரை மீட்டது இந்திய கடற்படை

கடத்தப்பட்ட ஈரான் கப்பலில் இருந்து மாலுமிகள் 20 பேரை மீட்டது இந்திய கடற்படை

21

UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 PM

ADDED : நவ 03, 2026 06:22 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

21

UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 PM ADDED : நவ 03, 2026 06:22 AM

21
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

- நமது நிருபர் -

கடந்த அக்டோபர் 29ம் தேதி, சோமாலியாவின் வடகிழக்கு கடற்கரைப் பகுதியில் ஆயுதமேந்திய 12 சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களால் ஈரான் மீன்பிடி கப்பல் கடத்தப்பட்டது. இந்தியக் கடற்படை மற்றும் இந்திய விமானப்படை இணைந்து மீட்புப் பணியை மேற்கொண்டன. மும்பையிலிருந்து 3,000 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அரபிக் கடலில் வைத்து இந்த கப்பல் இடைமறிக்கப்பட்டது.

கடத்தப்பட்ட 'அசினி' என்ற ஈரான் மீன்பிடி கப்பலையும், அதில் இருந்த 20 மாலுமிகளையும் இந்தியக் கடற்படை 48 மணி நேர மீட்பு பணிக்கு பிறகு வெற்றிகரமாக மீட்டுள்ளது. மாலுமிகள் அனைவரும் பத்திரமாக உள்ளனர். இந்த நடவடிக்கையை வெற்றிகரமாக முடித்த இந்திய கடற்படையினருக்கு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு தெரிவித்தார்.

அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ''நமது துணிச்சலான வீரர்கள், உயிர்களைப் பாதுகாப்பதிலும், கடல்சார் பாதுகாப்பை நிலைநாட்டுவதிலும், இந்தியப் பெருங்கடல் பிராந்தியத்தில் ஸ்திரத்தன்மையை உறுதி செய்வதிலும் இந்தியாவின் திறனை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளனர்.

பாதுகாப்பான கடல் சூழலை உறுதி செய்வதிலும், சுதந்திரமான, பாதுகாப்பான இந்தியப் பெருங்கடல் பிராந்தியத்தைப் பேணுவதிலும் இந்தியா தொடர்ந்து உறுதியுடன் செயல்படுகிறது. கடல்சார் அச்சுறுத்தல்களுக்கு எதிராக உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் திறனை இந்திய கடற்படை வெளிப்படுத்தியது'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நன்றி சொன்னது ஈரான்!

இந்திய விமானப்படைக்கு நன்றி தெரிவித்து ஈரான் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: அசினி என்ற மீன்பிடி கப்பலில் இருந்த 20 ஈரானிய பணியாளர்களைக் கடற்கொள்ளையர்களிடமிருந்து வெற்றிகரமாக மீட்டதற்காக, இந்திய அரசு, இந்தியக் கடற்படை மற்றும் இந்திய விமானப்படைக்குத் தனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது. இந்திய ஆயுதப் படைகள் வெளிப்படுத்திய துணிச்சல் மற்றும் திறமையை நாங்கள் பெரிதும் பாராட்டுகிறோம்.
இது, மனிதாபிமான உதவி மற்றும் பேரிடர் நிவாரணப் பணிகளில் இந்தியா கொண்டுள்ள அர்ப்பணிப்பையும், எல்லைகளைக் கடந்து உயிர்களைக் காப்பதில் இந்தியா வகிக்கும் பங்கையும் பறைசாற்றுகிறது. இந்த மனிதாபிமான நடவடிக்கை, ஈரான் மற்றும் இந்தியா இடையிலான நட்பு, ஒற்றுமைக்கு ஒரு சிறந்த சான்றாகும். ஈரான் பணியாளர்களைப் பாதுகாப்பாக மீட்பதற்குப் பங்களித்த அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இவ்வாறு ஈரான் தெரிவித்தது.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us