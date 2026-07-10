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8 மாத கால சர்வதேச விண்வெளி நிலைய பயணம்; தயாராகிறார் இந்திய வம்சாவளி அனில் மேனன்

8 மாத கால சர்வதேச விண்வெளி நிலைய பயணம்; தயாராகிறார் இந்திய வம்சாவளி அனில் மேனன்

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 01:58 PM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 01:58 PM

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நமது நிருபர்

இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நாசா விண்வெளி வீரர் அனில் மேனன் 8 மாத கால சர்வதேச விண்வெளி நிலைய பயணத்திற்குத் தயாராகிறார்.

இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த, அவசர மருத்துவ நிபுணரும், நாசா விண்வெளி வீரர் அனில் மேனன், ஜூலை 14ம் தேதி சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு தனது முதல் பயணத்தை மேற்கொள்ள உள்ளார். 49 வயதான மேனன், ரஷ்ய விண்வெளி வீரர்களான பியோத்ர் துப்ரோவ் மற்றும் அன்னா கிகினா ஆகியோருடன் கஜகஸ்தானில் உள்ள பைக்கோனூர் விண்வெளி ஏவுதளத்திலிருந்து ரோஸ்கோஸ்மோஸ் சோயுஸ் எம்எஸ்-29 விண்கலத்தில் பயணம் மேற்கொள்ள தயாராகி வருகிறார்.

இந்திய மற்றும் உக்ரைன் குடியேறிப் பெற்றோருக்கு மினியாபோலிஸில் பிறந்த மேனன், மருத்துவம், ராணுவம் மற்றும் மனித விண்வெளிப் பயணம் ஆகிய துறைகளில் பல்வேறு சாதனைகளை நிகழ்த்தி இருக்கிறார். அமெரிக்க விமானப்படையில் பணியாற்றியபோது,​​'ஆபரேஷன் எண்டியூரிங் ப்ரீடம்' நடவடிக்கைக்கு ஆதரவாக அவர் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அனுப்பப்பட்டார்.

எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறும் மலையேறுபவர்களுக்கு மருத்துவ உதவியும் வழங்கி இருக்கிறார். மேனன், ரோட்டரி தூதரக அறிஞராக இந்தியாவில் ஓராண்டு காலம் தங்கி, போலியோ தடுப்பூசி முயற்சிகளுக்குப் பங்களித்தார். இவர் 2014ல் நாசாவில் விமான அறுவை சிகிச்சை நிபுணராகச் சேர்ந்து, சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் உள்ள விண்வெளி வீரர்களுக்கு ஆதரவளித்தார்.

பின்னர் 2018ல் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு மாறினார். ஸ்பேஸ்எக்ஸில், அவர் நிறுவனத்தின் மருத்துவத் திட்டத்தை நிறுவினார். 2021ம் ஆண்டு டிசம்பரில் நாசா விண்வெளி வீரராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மேனன், தனது முதல் விண்வெளிப் பயணத்திற்கு நியமிக்கப்படுவதற்கு முன்பு, அந்த அமைப்பின் இரண்டு வருட விண்வெளி வீரர் பயிற்சித் திட்டத்தை நிறைவு செய்தார். அவரது மனைவி அன்னா மேனன் (இயற்பெயர்- வில்ஹெல்ம்) அவர்களும் ஒரு விண்வெளி வீராங்கனை ஆவார். அவர் செப்டம்பர் 2024ல், கிட்டத்தட்ட ஐந்து நாட்கள் நீடித்த சுற்றுப்பாதைப் பயணமான ஸ்பேஸ்எக்ஸ் போலாரிஸ் டான் தனியார் திட்டத்தில் முக்கிய பங்காற்றி இருக்கிறார்.

சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் தங்கியிருக்கும் போது, ​​மேனன் நீண்ட கால விண்வெளிப் பயணம் மனித உடலில் ஏற்படுத்தும் விளைவுகளை ஆராயும் சோதனைகளை மேற்கொள்வார். எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் நீண்ட கால விண்வெளிப் பயணங்களின்போது, ​​பூமியிலிருந்து கிடைக்கும் மருத்துவ உதவியைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்கும் நோக்கில், மேனன் செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்தி ஆய்வுகளை நடத்த உள்ளார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

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