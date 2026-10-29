இரண்டு முறை மரணத்தில் இருந்து தப்பித்தார் இந்திய விமானி கேப்டன் ஸ்மிட் மச்சார்!
இரண்டு முறை மரணத்தில் இருந்து தப்பித்தார் இந்திய விமானி கேப்டன் ஸ்மிட் மச்சார்!
UPDATED : அக் 29, 2026 02:40 PM
ADDED : அக் 29, 2026 02:39 PM
UPDATED : அக் 29, 2026 02:40 PM ADDED : அக் 29, 2026 02:39 PM
-நமது சிறப்பு நிருபர்-
பிளைதுபாய் துணை விமானி நடத்திய தாக்குதல் உயிருக்கு ஆபத்தானதாக இருந்தது என்பதை கேப்டன் ஸ்மிட் மச்சாரின் தலையில் உள்ள தழும்புகள் வெளிப்படுத்துவதாக நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் தெரிவித்தனர். அதுமட்டுமின்றி ஸ்மிட் மச்சார் இரண்டு முறை மரணத்தில் இருந்து தப்பித்ததாக கூறி அதற்கான காரணத்தை விவரித்துள்ளனர். விமானத்தின் காக்பிட்டிற்குள் இருந்தபோது, தலையில் பலமுறை கோடரியால் தாக்கப்பட்ட போது ஸ்மிட் மச்சார் முதலில் மரணத்திலிருந்து தப்பித்தார்.
பின்னர், அறுவை சிகிச்சையின் போது, அவர் இரண்டாவது உயிருக்கு ஆபத்தான சவாலை எதிர்கொண்டார். உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ரத்தக் கசிவு ஏற்படாமல், அவரது உடைந்த மண்டை ஓட்டிற்கு டாக்டர்கள் சிகிச்சை அளித்துள்ளனர்.
தற்போது ஸ்மிட் மச்சாரின் தலையில் தழும்புகளுடன் இருக்கும் புகைப்படம் வெளியாகி உள்ளது. அமெரிக்காவை சேர்ந்த நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் கூறியதாவது:
அறுவை சிகிச்சையின் போது பேரழிவு தரும் ரத்தப்போக்கை ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடும். மூளையின் ஒரு முக்கிய ரத்த நாளத்தில் ஏற்படும் காயங்கள், உயிரிழப்புக்கான வாய்ப்பு 40 சதவீதம் வரை இருக்கிறது. கேப்டன் ஸ்மிட் மச்சாருக்கு சிகிச்சை அளிக்கும்போது உடைந்த மண்டையோட்டுத் துண்டுகளை அகற்றியதால், ஒரு நிமிடத்தில் இரண்டு லிட்டர் ரத்தம் இழக்கப்பட்டிருக்கக்கூடும். இவ்வாறு டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர். இருந்தாலும் சிகிச்சை பெற்று ஸ்மிட் மச்சார் குணம் அடைந்துள்ளார்.
டில்லி பல்நோக்கு சிறப்பு மருத்துவமனையின் நரம்பியல் ஆலோசகரான டாக்டர் ராகுல் சாவ்லா கூறியதாவது: தலையில் ஏற்படும் காயங்கள் சில சமயங்களில் உள் ரத்தக் கசிவு, மண்டை ஓடு முறிவுகள் அல்லது மூளை பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். தலையில் ஏற்படும் காயம் ஒரு வெளிப்புறக் காயமாக மட்டுமே இருக்கலாம், ஆனால் சில சமயங்களில் அது உள் ரத்தக் கசிவு, மண்டை ஓடு முறிவு அல்லது மூளைக் காயத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடும். காயத்தின் அளவை மட்டும் பார்த்து அதன் தீவிரத்தை நிர்ணயிக்க முடியாது, என்றார்.