ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் பட்டம் வென்றார் இந்திய வீராங்கனை பி.வி.சிந்து
ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் பட்டம் வென்றார் இந்திய வீராங்கனை பி.வி.சிந்து
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:02 AM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:02 AM
ஜப்பான் ஓபன் 2026 பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையை பி.வி. சிந்து பெற்றார்.
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ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில், 'சூப்பர் 750' அந்தஸ்து பெற்ற ஜப்பான் ஓபன் பாட்மின்டன் தொடர் நடைபெற்றது. பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில், உலகின் 'நம்பர்-10' இந்தியாவின் சிந்து 31, டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் கைப்பற்றிய, உலகின் 'நம்பர்-4' சீனாவின் சென் யுபெய் 28, மோதினர்.
முதல் செட்டை 21-19 எனக் கைப்பற்றிய சிந்து, இரண்டாவது செட்டில் 15-10 என முன்னிலையில் இருந்த போது, காயத்தால் சீன வீராங்கனை பாதியில் விலகினார். இதனையடுத்து சிந்து வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டு, பைனலுக்கு தகுதி பெற்றார். பைனலில் சிந்து, உலகின் 'நம்பர்-3' ஜப்பானின் அகானே யமாகுச்சியை சந்தித்தார்.
ஆரம்பம் முதலே சிறப்பாக ஆடிய பி.வி.சிந்து 21-17, 21-17 என்ற செட் கணக்கில் வென்று சாம்பியன் பட்டம் பெற்று அசத்தினார். ஒலிம்பிக்கில் இரு முறை பதக்கம் பெற்றவரான பிவி சிந்து கடந்த 2 ஆண்டாக சர்வதேச பட்டம் எதுவும் வெல்லாத நிலையில், தற்போது சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.