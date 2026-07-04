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﻿ 40 ஆண்டுகளுக்கு பின் முதன்முறையாக நியூசிலாந்து செல்லும் இந்திய பிரதமர்

﻿ 40 ஆண்டுகளுக்கு பின் முதன்முறையாக நியூசிலாந்து செல்லும் இந்திய பிரதமர்

UPDATED : ஜூலை 04, 2026 12:52 AM

ADDED : ஜூலை 04, 2026 12:29 AM

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UPDATED : ஜூலை 04, 2026 12:52 AM ADDED : ஜூலை 04, 2026 12:29 AM

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வெலிங்டன்: 'இந்திய பிரதமர் ஒருவர், 40 ஆண்டுகளுக்குப் பின் நியூசிலாந்துக்கு வருவதால் அவரை வரவேற்க காத்திருக்கிறேன்' என, பிரதமர் மோடியின் நியூசிலாந்து பயணம் குறித்து அந்நாட்டு பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்சன் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடி, வரும் 6 முதல் 11 வரை இந்தோனேஷியா, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்கிறார்.

மகிழ்ச்சி இந்நாடுகள் நம் நாட்டுடன் பொருளாதாரம், வர்த்தகம், முதலீடு மற்றும் இந்தோ-பசிபிக் பிராந்திய ஒத்துழைப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் தொடர்ந்து இணைந்து செயல்படுகின்றன.

முதல் கட்டமாக வரும் 6ம் தேதி இந்தோனேஷியாவுக்கு செல்கிறார். அங்கிருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு செல்லும் அவர், மெல்போர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறார். இறுதியாக நியூசிலாந்து சென்று தன் பயணத்தை நிறைவு செய்கிறார்.

இது குறித்து நியூசிலாந்து பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்சன், நேற்று கூறியதாவது: பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடுத்த வாரம் நியூசிலாந்துக்கு தன் முதல் அதிகாரப்பூர்வ பயணத்தை மேற்கொள்ள உள்ளார் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் அறிவிக்கிறேன்.

இந்திய பிரதமர் ஒருவர், 40 ஆண்டுகளுக்குப் பின் நியூசிலாந்துக்கு வருவதால் அவரை வரவேற்க காத்திருக்கிறேன். வேலைவாய்ப்பு உலகின் மிகப் பெரிய மற்றும் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக இந்தியா உள்ளது.

நியூசிலாந்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் மிகவும் முக்கியமான நாடாக இந்தியா உள்ளது. கடந்த ஏப்ரலில் இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையே தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. இதன் மூலம் இரு நாடுகளின் உறவு அடுத்த கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் அதிக வேலைவாய்ப்புகள், ஏற்றுமதி வளர்ச்சி மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை உருவாக்கும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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