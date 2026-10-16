இந்திய சமூக ஆர்வலர் ரீமா நானாவதிக்கு அமெரிக்காவின் உயரிய விருது
இந்திய சமூக ஆர்வலர் ரீமா நானாவதிக்கு அமெரிக்காவின் உயரிய விருது
ADDED : அக் 16, 2026 06:56 AM
ADDED : அக் 16, 2026 06:56 AM
வாஷிங்டன்: குஜராத்தின் ஆமதாபாத் பகுதியைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் ரீமா நானாவதி. இவர், இந்திய சுயதொழில் செய்யும் பெண்களின் சங்கத்தின் இயக்குநராகவும் இருக்கிறார். இந்த சங்கத்தின் மூலம், பெண்கள் சுயமாக வருமானம் ஈட்டுவதையும், டெக்ஸ்டைல்ஸ், உணவு தயாரிப்பு, விவசாயம், எரிசக்தி போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கவும் ஆதரவு அளித்து வருகிறார்.
பூகம்பத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமப்புறப் பெண்கள் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான், இலங்கை போன்ற நாடுகளின் மறுவாழ்வுப் பணிகளுக்கும் அவர் தலைமை தாங்கியுள்ளார்.
இவரது சேவையை பாராட்டி, கடந்த 2013ல் மத்திய அரசு பத்ம ஸ்ரீ விருது வழங்கி கவுரவித்தது.
தற்போது, அமெரிக்காவில் ரீமா நானாவதிக்கு அமைதி, பாதுகாப்பிற்காகப் பாடுபடும் தலைவர்களைக் கவுரவிக்கும் 'ஹிலாரி ரோதம் கிளிண்டன் விருது' வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்க முன்னாள் வெளியுறவுச் செயலாளர் ஹிலாரி கிளிண்டன், ஜார்ஜ்டவுன் பெண்கள், அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு நிறுவனத்தில் வைத்து இந்த விருதை வழங்கினார்.