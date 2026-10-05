ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் ஜொலித்த இந்திய நட்சத்திரங்கள்; பிரதமர் மோடி பாராட்டு
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் ஜொலித்த இந்திய நட்சத்திரங்கள்; பிரதமர் மோடி பாராட்டு
UPDATED : அக் 05, 2026 01:07 AM
ADDED : அக் 05, 2026 01:04 AM
UPDATED : அக் 05, 2026 01:07 AM ADDED : அக் 05, 2026 01:04 AM
புதுடில்லி: ஜப்பானில் நிறைவடைந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், சிறப்பான செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்திய இந்திய வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு பிரதமர் மோடி தனது மனமார்ந்த பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் அவர் பதிவிட்டுள்ளதாவது: 2026ம் ஆண்டு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், அசாத்திய மன உறுதி, ஆர்வம் மற்றும் விளையாட்டு உணர்வுடன் நம் நாட்டைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய இந்தியக் குழுவின் ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் எனது வாழ்த்துகள்.
பதக்கங்களை வென்று நாட்டிற்கு எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியையும், பெருமையையும் தேடித்தந்த அனைத்து வீரர், வீராங்கனைகளுக்கும் வாழ்த்துகள். இந்த போட்டிகள் வரும் ஆண்டுகளில் மேலும் பல சாதனைகளைப் படைக்க உத்வேகமாக அமையட்டும். விளையாட்டை தேர்வு செய்துள்ள அனைவரின் விளையாட்டுத் திறமைகளையும், மேலும் வலுப்படுத்த இது உதவட்டும். இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
85 பதக்கங்களுடன் 4வது இடம்:
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா 21 தங்கம், 27 வெள்ளி மற்றும் 37 வெண்கலம் என மொத்தம் 85 பதக்கங்களுடன் பதக்கப் பட்டியலில் 4வது இடத்தைப் பிடித்து தனது பயணத்தை நிறைவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இரண்டு வாரங்களுக்கும் மேலாக விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டு போட்டி, கண்கவர் நிறைவு விழாவுடன் நிறைவடைந்தன.