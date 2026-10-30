முதல் முறையாக உலக மல்யுத்த சாம்பியன் ஆன இந்திய வீராங்கனை; குவியும் வாழ்த்து
முதல் முறையாக உலக மல்யுத்த சாம்பியன் ஆன இந்திய வீராங்கனை; குவியும் வாழ்த்து
ADDED : அக் 30, 2026 08:25 PM
ADDED : அக் 30, 2026 08:25 PM
உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை இந்திய வீராங்கனை மணிஷா பன்வாலா (29) வென்றுள்ளார்.
கஜகஸ்தானின் அஸ்தானாவில் மகளிர் 59 கிலோ எடைபிரிவுக்கான இறுதி போட்டி நடைபெற்றது. இதில் இந்தியாவின் மணிஷா பன்வாலா, அமெரிக்காவின் அபிகெய்ல் நேட்டி என்பவரை எதிர்கொண்டார்.
பரபரப்பான இந்த போட்டியில் 8க்கு 6 என்ற புள்ளி கணக்கில் மணிஷா பன்வாலா வென்றார். இந்த வெற்றியால், அவர் உலக மல்யுத்த சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார்.
மணிஷா பன்வாலாவின் சாதனையை அறிந்த பலரும் பாராட்டுக்களையும், வாழ்த்துகளையும் கூறி வருகின்றனர்.
இதற்கு முன்னதாக உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கு 2021ம் ஆண்டில் 57 கிலோ எடை பிரிவில் அன்ஷூ மாலிக் என்ற இந்திய வீராங்கனை பங்கேற்றார். அதில் அவர் வெள்ளி வென்றார்.