18 வயதில் ரூ.12 கோடி திரட்டிய இந்திய இளைஞர்கள்; ஏஐ ஸ்டார்ட் அப் உருவாக்கி அசத்தல்
18 வயதில் ரூ.12 கோடி திரட்டிய இந்திய இளைஞர்கள்; ஏஐ ஸ்டார்ட் அப் உருவாக்கி அசத்தல்
ADDED : நவ 02, 2026 07:38 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:38 PM
- சிறப்பு நிருபர்-
இந்தியாவை சேர்ந்த நமன் பன்சால் மற்றும் ஸ்ரேயன்ஸ் ஜெயின் ஆகியோர், அமெரிக்காவின் சான்பிரான்சிஸ்கோவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் மேனிக்யூல் என்ற தங்களது ஏஐ ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனத்திற்கு 12 கோடி ரூபாய் நிதி திரட்டி உள்ளனர்.
உபியின் ஆக்ராவை சேர்ந்தவர் நமன் பன்சால். 13 வயதிலேயே முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுடன் பணியாற்ற துவங்கினார். டெவலப்பர், தொழில்நுட்ப உள்ளடக்கம் மற்றும் மென்பொருள் விநியோகம் ஆகிய துறைகளில் அனுபவம் பெற்றவர். ஐந்தாண்டுகளாக தொழில்நுட்ப விற்பனை பிரிவில் பணியாற்றினார்.
ஸ்ரேயன்ஸ் ஜெயினும் 14 வயதில் புரோகிராமிங் எழுத துவங்கினார். அவர் பல்கலைக்கு செல்லாமல் தொழில்நுட்பத்துறையில் பணியை துவங்கினார். சூப்பர்மெம்மரி துறையில் பணியாற்றினார். அப்போது நுகர்வோருக்கு பெரிதும் உதவும் வகையிலான செயலி ஒன்றை துவக்கினார்.
நமன் பன்சால், ஸ்ரேயன்ஸ் ஜெயினும் இணைந்து மேனிக்யூல் என்ற ஏஐ ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனத்தை துவக்கினர். அதன் இணை நிறுவனராக உள்ளனர்.
ஏஐ தளங்கள் வாயிலாக, நுகர்வோரை மென்பொருள் நிறுவனங்கள் அணுகும் விதத்தை மாற்றுவதும், பரிந்துரை செய்வதும், அவர்களின் தயாரிப்புகளை பயன்படுத்த வைப்பதே மேனிக்யூல் நிறுவனத்தின் நோக்கம் என இந்த நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
தங்களின் நிறுவனத்திற்காக நிதி திரட்டும் திட்டத்தில் நமன் பன்சாலும், ஸ்ரேயன்ஸ் ஜெயினும் இறங்கினர். இதற்காக செயல்படும் நிறுவனங்கள் வாயிலாக முதல்கட்டமாக ரூ.12.32 கோடி ரூபாயை இருவரும் திரட்டி உள்ளனர்.