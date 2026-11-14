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/செய்திகள்/இந்தியா/தீபாவளி பண்டிகை காலத்தில் ரூ.72,000 கோடிக்கு தங்கத்தை வாங்கி குவித்த இந்தியர்கள்!

தீபாவளி பண்டிகை காலத்தில் ரூ.72,000 கோடிக்கு தங்கத்தை வாங்கி குவித்த இந்தியர்கள்!

தீபாவளி பண்டிகை காலத்தில் ரூ.72,000 கோடிக்கு தங்கத்தை வாங்கி குவித்த இந்தியர்கள்!

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ADDED : நவ 14, 2026 07:18 AM

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ADDED : நவ 14, 2026 07:18 AM

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புதுடில்லி: நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்ட தீபாவளி, தந்தேராஸ் பண்டிகை காலத்தில், இந்தியர்கள் ரூ.72,000 கோடி மதிப்பிலான 52 டன் தங்கத்தை வாங்கி குவித்துள்ளனர். இது கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 30 சதவீதம் அதிகம்.

​இதுகுறித்து இந்தியா புல்லியன், ஜுவல்லர்ஸ் சங்கம் மேலும் தெரிவித்ததாவது: ​கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.1.8 லட்சம் என்ற உச்சத்தைத் தொட்டிருந்தது. பின்னர், அதில் சுமார் 21 சதவீதம் விலை குறைந்து, 10 கிராம் ரூ.1.42 லட்சம் என்ற அளவிற்கு இறங்கியது. ​தங்கம் விலை கடந்த ஆண்டை விட அதிகமாக இருந்தாலும், ஜனவரி உச்ச விலையுடன் ஒப்பிடுகையில் குறைந்திருந்ததால், காத்திருந்த வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் நகைக் கடைகளுக்குப் படையெடுத்தனர்.

கைகொடுத்த ​திருமண சீசன்:


​நவம்பர் 8ல் தீபாவளி கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், நவம்பர் 20ம் தேதி முதல் திருமண சீசன் துவங்க உள்ளது. பண்டிகை, திருமண தேவைகள் ஒரே நேரத்தில் இணைந்ததால் நகை விற்பனை சூடுபிடித்தது. ​இருப்பினும், அதிக விலை காரணமாக, 12 கிராம் நெக்லஸ் செட்கள், 18 காரட் பிரேஸ்லெட்டுகள், தங்க நாணயங்கள் மற்றும் பழைய தங்கத்தை மாற்றி புதிய நகைகள் வாங்குவதிலேயே மக்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி உள்ளனர். ​தங்கத்தின் மீது மக்களுக்கு மீண்டும் ஆர்வம் வந்து நகைகடைக்கு படையெடுப்பதால், நகைக் கடைகள் உற்சாகம் அடைந்துள்ளன.

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