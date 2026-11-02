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- நமது நிருபர்-
கடந்த 2018ம் ஆண்டில் ரஷ்யாவிடம் இருந்து ரூ.51,838 கோடியில் ஐந்து எஸ் - 400 கவச அமைப்பை வாங்க இந்தியா ஒப்பந்தம் செய்தது. இதுவரை 4 கவச அமைப்புகளை ரஷ்யா விநியோகம் செய்துள்ளது.
இந்தியா தனது ஐந்தாவது மற்றும் இறுதி எஸ்-400 வான் பாதுகாப்பு கவச அமைப்பை வரும் 2027ம் ஆண்டு துவக்கத்தில் ஜனவரி - பிப்ரவரி மாதங்களில் ரஷ்யாவிடமிருந்து பெறக்கூடும் என பாதுகாப்பு துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
5வது கவச அமைப்பு இந்தியாவை வந்தடைவதன் மூலம், 2018ல் போடப்பட்ட இந்த முதல் ஒப்பந்தம் முழுமையாக நிறைவடையும்.
வான் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த மேலும் ஐந்து எஸ்-400 அமைப்புகளை வாங்குவது குறித்து இந்தியா பரிசீலித்து வருகிறது.
அடுத்த ஆண்டு துவக்கத்தில் இந்தியா வருகிறது 5வது எஸ்-400 கவச வாகனம்
அடுத்த ஆண்டு துவக்கத்தில் இந்தியா வருகிறது 5வது எஸ்-400 கவச வாகனம்
ADDED : நவ 02, 2026 08:27 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:27 PM
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- நமது நிருபர்-
கடந்த 2018ம் ஆண்டில் ரஷ்யாவிடம் இருந்து ரூ.51,838 கோடியில் ஐந்து எஸ் - 400 கவச அமைப்பை வாங்க இந்தியா ஒப்பந்தம் செய்தது. இதுவரை 4 கவச அமைப்புகளை ரஷ்யா விநியோகம் செய்துள்ளது.
இந்தியா தனது ஐந்தாவது மற்றும் இறுதி எஸ்-400 வான் பாதுகாப்பு கவச அமைப்பை வரும் 2027ம் ஆண்டு துவக்கத்தில் ஜனவரி - பிப்ரவரி மாதங்களில் ரஷ்யாவிடமிருந்து பெறக்கூடும் என பாதுகாப்பு துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
5வது கவச அமைப்பு இந்தியாவை வந்தடைவதன் மூலம், 2018ல் போடப்பட்ட இந்த முதல் ஒப்பந்தம் முழுமையாக நிறைவடையும்.
வான் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த மேலும் ஐந்து எஸ்-400 அமைப்புகளை வாங்குவது குறித்து இந்தியா பரிசீலித்து வருகிறது.