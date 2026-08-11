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இந்திய ராணுவ தளவாட உற்பத்தி உலக நாடுகளுக்கு சிம்ம சொப்பனம்: வீ தி லீடர்ஸ் தலைவர் அண்ணாமலை

இந்திய ராணுவ தளவாட உற்பத்தி உலக நாடுகளுக்கு சிம்ம சொப்பனம்: வீ தி லீடர்ஸ் தலைவர் அண்ணாமலை

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ADDED : ஆக 11, 2026 05:48 AM

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ADDED : ஆக 11, 2026 05:48 AM

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கோவை: ''நம் நாட்டின் ராணுவ தளவாட உற்பத்தி, உலக நாடுகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக உள்ளது,'' என்று வீ தி லீடர்ஸ் தலைவர் அண்ணாமலை பேசினார்.

தமிழ்நாடு சுதேசி விழிப்புணர்வு இயக்கம் மற்றும் ராம்ராஜ் காட்டன் சார்பில் கோவை, ஈச்சனாரி, ரத்தினம் கிராண்ட் ஹாலில் நடந்து வந்த 'கோவை சுதேசி எக்ஸ்போ மற்றும் உணவுத்திருவிழா', நேற்று நிறைவடைந்தது.

இதில், மேஜர் மதன்குமார் எழுதிய 'ஆப்பரேஷன் சிந்துார்' எனும் புத்தகத்தை, வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்டு பேசியதாவது:

இளைஞர்கள், கல்லுாரி மாணவர்கள் அனைவரும் ஆப்பரேஷன் சிந்துார் புத்தகத்தை கட்டாயம் படிக்க வேண்டும். நாட்டிற்காக தனது உயிரை துச்சமாக நினைத்து செயல்பட்ட கமாண்டோ வீரர் பிரபாகரனை நினைக்கும்போது பெருமையாகவும், நெகிழ்ச்சியாகவும் உள்ளது.

மேஜர் முகுந்த் மறைந்தாலும் 'அமரன்' திரைப்படம் மூலம் இன்று அனைத்து இடங்களிலும் சென்று சேர்ந்துள்ளார்.

ஆப்பரேஷன் சிந்துார் நடந்தபோது பத்திரிகைகள், டிவி-க்களில் வெளியான தகவல்களைவிட, மேஜர் மதன்குமார் தனது யூ டியூப் சேனல் வாயிலாக அளித்த விளக்கங்கள் பொதுமக்களுக்கு மிகவும் தெளிவாக புரியும் வகையில் இருந்தன.

பொருளாதாரத்தில் வலிமை குறைந்திருந்த நம் நாடு இன்று ஆப்பரேஷன் சிந்துார் போன்ற நடவடிக்கைகளை உறுதியுடன் மேற்கொள்ளும் அளவிற்கு வளர்ந்துள்ளது.

இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி, பாகிஸ்தானை விட பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. நமது ராணுவம் எதிரிகளுக்கு, 14 ஆயிரத்து 500 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நம் நாட்டின் ராணுவ தளவாட உற்பத்தி, உலக நாடுகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக உள்ளது. இன்றைய இளைஞர்களை குறைவாக மதிப்பிடக்கூடாது. அவர்கள் மிகவும் விழிப்புணர்வுடன் உள்ளனர்.

தேசப்பற்று போன்ற முக்கிய விஷயங்களில் இன்றைய தலைமுறை இளைஞர்கள் உறுதியாக நிற்கின்றனர். இவ்வாறு, அண்ணாமலை பேசினார்.

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