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புதுடில்லி: 2027 மார்ச்சுடன் முடியும் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 7 சதவீதம் ஆக இருக்கும் என சர்வதேச தர நிறுவனமான மூடிஸ் கூறியுள்ளது. இதற்கு முன்பு 6.5 சதவீதம் வளர்ச்சி பெறும் என கணித்து இருந்தது.
வெளியில் இருந்து வரும் நெருக்கடிகளை வலுவான உள்நாட்டு நுகர்வு, அதிகரிக்கும் முதலீடு ஆகியவை சமாளிக்கும். வலுவான பொருளாதார அடிப்படை காரணிகளும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உகந்ததாக இருக்கும் என்று அந்நிறுவனம் கணித்துள்ளது.
ஏப்ரல் - ஜூன் உடன் முடிந்த காலாண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 7.8 சதவீதமாக இருந்தது. இதுவும் கணிப்புகளை தாண்டி அமைந்தது.
இந்திய பொருளாதாரம் 7 சதவீதம் வளரும்: கணிப்பை உயர்த்தியது மூடிஸ் தர நிறுவனம்
இந்திய பொருளாதாரம் 7 சதவீதம் வளரும்: கணிப்பை உயர்த்தியது மூடிஸ் தர நிறுவனம்
UPDATED : நவ 11, 2026 06:59 PM
ADDED : நவ 11, 2026 05:44 PM
UPDATED : நவ 11, 2026 06:59 PM ADDED : நவ 11, 2026 05:44 PM
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புதுடில்லி: 2027 மார்ச்சுடன் முடியும் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 7 சதவீதம் ஆக இருக்கும் என சர்வதேச தர நிறுவனமான மூடிஸ் கூறியுள்ளது. இதற்கு முன்பு 6.5 சதவீதம் வளர்ச்சி பெறும் என கணித்து இருந்தது.
வெளியில் இருந்து வரும் நெருக்கடிகளை வலுவான உள்நாட்டு நுகர்வு, அதிகரிக்கும் முதலீடு ஆகியவை சமாளிக்கும். வலுவான பொருளாதார அடிப்படை காரணிகளும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உகந்ததாக இருக்கும் என்று அந்நிறுவனம் கணித்துள்ளது.
ஏப்ரல் - ஜூன் உடன் முடிந்த காலாண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 7.8 சதவீதமாக இருந்தது. இதுவும் கணிப்புகளை தாண்டி அமைந்தது.