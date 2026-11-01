அக்டோபர் மாத ஜிஎஸ்டி வசூல் ரூ.2.3 லட்சம் கோடி: 23 சதவீதம் அதிகரிப்பு
அக்டோபர் மாத ஜிஎஸ்டி வசூல் ரூ.2.3 லட்சம் கோடி: 23 சதவீதம் அதிகரிப்பு
ADDED : நவ 01, 2026 04:28 PM
புதுடில்லி: மத்திய நிதியமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கை:
அக்டோபர் மாதம் ஜிஎஸ்டி வாயிலாக 2.3 லட்சம் கோடி ரூபாய் வசூல் ஆகி உள்ளது. இது கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தை விட 22.9 சதவீதம் அதிகமாகும். துடிப்பான பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மற்றும் இறக்குமதி வாயிலாக கிடைத்த வரி காரணமாக ஜிஎஸ்டி வசூல் அதிகரித்தது.
கடந்த ஆண்டு அக்டோபரை ஒப்பிடுகையில்
இந்தாண்டு அக்டோபரில்
இறக்குமதி வாயிலாக 72,246 கோடி ரூபாய் கிடைத்தது. 42.2 சதவீதம் அதிகமாகும்.
அதேபோல், உள்நாட்டு வருமானமும் 15.8 சதவீதம் அதிகரித்து. மாதம் 1.59 லட்சம் கோடி வசூலானது.
இதில், சிஜிஎஸ்டி வாயிலாக 42,935 கோடி ரூபாயும் ,
எஸ்ஜிஎஸ்டி வாயிலாக 51,340 கோடி ரூபாயும்
ஐஜிஎஸ்டி வாயிலாக ரூ. 1.37 லட்சம் கோடியும் வசூலானது.
அதேபோல், ஜிஎஸ்டி ரீபண்ட் வாயிலாக ரூ.27,934 கோடி திருப்பி கொடுக்கப்பட்டது. இது 6.5 சதவீதம் அதிகமாகும். நிகர ஜிஎஸ்டி வசூல் ரூ.2,03,356 கோடியாக உள்ளது. இவ்வாறு மத்திய நிதியமைச்சகத்தின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டு இருக்கிறது.