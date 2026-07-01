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ஜூன் மாத ஜிஎஸ்டி வசூல் ரூ.1.95 லட்சம் கோடி: 14 சதவீதம் அதிகம்

ஜூன் மாத ஜிஎஸ்டி வசூல் ரூ.1.95 லட்சம் கோடி: 14 சதவீதம் அதிகம்

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UPDATED : ஜூலை 01, 2026 04:53 PM

ADDED : ஜூலை 01, 2026 04:41 PM

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UPDATED : ஜூலை 01, 2026 04:53 PM ADDED : ஜூலை 01, 2026 04:41 PM

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புதுடில்லி: ஜூன் மாத ஜிஎஸ்டி வசூல் 1.95 லட்சம் கோடி வசூல் ஆகி உள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட 13.9 சதவீதம் அதிகம் ஆகும்.

இது தொடர்பாக வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: ஜூன் மாதம், உள்நாட்டுபரிமாற்றம் மூலம் வசூல் 6.5 சதவீதம் அதிகரித்து 1.35 லட்சம் கோடி ஆகவும், இறக்குமதி மூலம் கிடைத்த வருமானம் 34.6 சதவீதம் அதிகரித்து 60,038 கோடி ஆகவும் உள்ளது.

உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் ஜிஎஸ்டி வசூல் கடந்த ஆண்டை விட 19 சதவீதம் அதிகரித்து 9,176 கோடி ரூபாய் வசூல் ஆகி உள்ளது.

மஹாராஷ்டிராவில் 9 சதவீதம் அதிகரித்து 30, 714 கோடி ரூபாய் வசூலாகி உள்ளது.

அசாமில் 17 சதவீதமும்

பஞ்சாபில் 14 சதவீதமும்

குஜராத்தில் 12 சதவீதமும்

கர்நாடகாவில் 10 சதவீதம்

டில்லியில் 8 சதவீதம் அதிகமாக வசூல் அதிகரித்துள்ளது.

அதேநேரத்தில், ராஜஸ்தான் மற்றும் மபியில் 5 சதவீதம் , தமிழகத்தில் 2 சதவீதம் வசூல் குறைந்துள்ளது. அதிகபட்சமாக ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் 16 சதவீத வசூல் குறைந்துள்ளது.


2027 ம் நிதியாண்டில் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான முதல் காலாண்டில் மொத்தம் ரூ.6.32 லட்சம் கோடி ஜிஎஸ்டி வசூல் ஆகி உள்ளது. இது கடந்தாண்டை காட்டிலும், 7.1 சதவீதம் அதிகமாகும். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறியுள்ளது.

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