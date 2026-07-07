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விண்கல்லின் ரகசியத்தை உடைத்தது இந்தியாவின் 'பிரக்யான் ரோவர்'

விண்கல்லின் ரகசியத்தை உடைத்தது இந்தியாவின் 'பிரக்யான் ரோவர்'

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 04:42 AM

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 04:42 AM

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சென்னை: 'அண்டார்டிகாவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட, 'ஆல்பா 81005' என்ற விண்கல்லின் வேதியியல் அமைப்பும், இந்தியா நிலவுக்கு அனுப்பிய,' பிரக்யான் ரோவர்' ஆய்வு செய்து அனுப்பிய, நிலவில் உள்ள மண்ணின் வேதியியல் அமைப்பும் ஒத்துள்ளன' என இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து இஸ்ரோ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: இஸ்ரோ சார்பில், நிலவுக்கு கடந்த 2023 ஆக., 23ல் அனுப்பப்பட்ட 'சந்திரயான் - 3' என்ற லேண்டர், நிலவின் தென் துருவத்தில் வெற்றிகரமாக தரை இறங்கியது. அப்பகுதிக்கு, 'சிவசக்தி' என பெயரிடப்பட்டது.

அப்பகுதியில் உள்ள வேதிப்பொருட்களை, ரோபோட்டிக் முறையில் ஆய்வு செய்யும் வகையில், 'ஆல்பா துகள் எக்ஸ்-ரே ஸ்பெக்ட்ரோ மீட்டர்' எனும் அதிநவீன கருவி, லேண்டரில் பொருத்தப்பட்டிருந்தது.

அது, நிலவின் மேல்பகுதியில் உள்ள வேதிப்பொருட்களை ஆராய்ந்து அனுப்பிய தகவல்களை, ஆமதாபாதில் உள்ள இயற்பியல் ஆய்வகத்தில், விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்தனர்.

அது, ஏற்கனவே, அண்டார்டிகாவின் ஆலன் ஹில்ஸ் பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட, 'ஆல்பா 81005' என்ற விண்கல்லின் வேதியியல் அமைப்புடன் ஒத்துள்ளது. அதனால், அந்த விண்கல், நிலவில் இருந்து விழுந்திருக்கலாம் என்பதை கணிக்க முடிகிறது.

நிலவின் மண்ணடுக்கில் மெக்னீசியம், அலுமினியம், சிலிக்கான், பொட்டாசியம், கால்சியம், டைட்டானியம் மற்றும் இரும்பு போன்ற தனிமங்கள் உள்ளன. ஏற்கனவே, நிலவின் உயரமான பகுதிகளில் கிடைத்த, தனிம அளவில் இருந்து, இவை மாறுபட்டு உ ள்ளன.

அதாவது, நம் ரோவர் இறங்கிய இடத்தில், அலுமினியம் குறைவாகவும், இரும்பு மற்றும் மெக்னீசியம் அதிகமாகவும் உள்ளது. இதே அளவில் தான், 'ஆல்பா 81005' விண்கல்லின் வேதியியல் அமைப்பும் உள்ளது.

இந்த விண்கல், பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன், விண்கல் மோதலால், நிலவின் ஆழமான பகுதியில் இருந்து, துாக்கி வீசப்பட்டு, பூமியை வந்தடைந்திருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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