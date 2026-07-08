இந்தியாவிடம் ஏவுகணை வாங்க இந்தோனேஷியா ஒப்பந்தம்! கடல்சார் பாதுகாப்பு, அரிய கனிமங்களுக்கு முக்கியத்துவம்
இந்தியாவிடம் ஏவுகணை வாங்க இந்தோனேஷியா ஒப்பந்தம்! கடல்சார் பாதுகாப்பு, அரிய கனிமங்களுக்கு முக்கியத்துவம்
ADDED : ஜூலை 08, 2026 04:24 AM
ADDED : ஜூலை 08, 2026 04:24 AM
ஜகார்த்தா: இந்தோனேஷியா சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அந்நாட்டு அதிபர் பிரபோவோ சுபியாண்டோ உடன் நடத்திய பேச்சில், நம்மிடம் இருந்து, 'பிரம்மோஸ்' மற்றும் 'அஸ்திரா' ஏவுகணைகளை வாங்கும் ஒப்பந்தம் உட்பட, 12 ஒப்பந்தங்கள் நேற்று கையெழுத்தாகின.
பிரதமர் மோடி, மூன்று நாடுகளுக்கான சுற்றுப் பயணத்தை நேற்று முன் தினம் தொடங்கினார். முதலில் தென் கிழக்கு ஆசிய நாடான இந்தோனேஷியாவுக்கு சென்றார். அங்கு பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அதன் பின், பல்வேறு அரசு நிகழ்ச்சிகளில் நேற்று பங்கேற்றார். இந்தோனேஷிய அதிபர் பிரபோவோ உடன் ஜகார்த்தாவில் பேச்சு நடத்தினார்.
அப்போது இரு நாடுகள் இடையே ராணுவம், கடல்சார் பாதுகாப்பு, தொழில்நுட்பம், உணவு பாதுகாப்பு, மருந்து, அரிய வகை கனிமங்கள் உள்ளிட்ட துறைகளில், 10க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. துறை வாரியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட முக்கிய ஒப்பந்தங்களின் விபரம்:
ராணுவம்
ராணுவ துறையில் இந்தோனேஷியாவுக்கு, 'பிரம்மோஸ்' மற்றும் 'அஸ்திரா' ஏவுகணைகளை விற்பனை செய்ய இந்தியா ஒப்புக்கொண்டது. 'ஆப்பரேஷன் சிந்துார்' ராணுவ நடவடிக்கையின் போது, 'அஸ்திரா' ஏவுகணையை நம் ராணுவம் பயன்படுத்தியது. இது வானில் இருந்து ஏவப்பட்டு, வான் இலக்குகளை அழிக்க பயன்பட்டது. மேலும், ராணுவ தொழில்கள், பேரிடர் மேலாண்மை ஆகியவற்றில் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்தவும் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது.
ஏற்கனவே தென் கிழக்கு ஆசிய நாடுகளான பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் வியட்நாமுக்கும் பிரம்மோஸ் ஏவுகணை விற்பனை செய்ய இந்தியா கையெழுத்திட்டு உள்ளது.
கடல்சார் பாதுகாப்பு
கடல்சார் பாதுகாப்பு துறையில், இந்தோனேஷியாவின் சபாங் துறைமுகத்தை இரு நாடுகளும் இணைந்து மேம்படுத்த ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன. இந்தோனேஷியாவின் ஆச்சே மாகாணத்தில் உள்ள இந்த துறைமுகம், உலகின் முக்கிய கடல் வர்த்தக பாதைகளில் ஒன்றான மலாக்கா ஜலசந்தியை கண்காணிக்கும் இடமாக உள்ளது.
கிரேட் நிக்கோபார் துறைமுகத் திட்டத்திலிருந்து, 250 கி.மீ., தொலைவில் உள்ளது. எனவே, இது இந்தியா -- இந்தோனேஷியா கடல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் இந்தோ- - பசிபிக் பிராந்திய ஒத்துழைப்பில் முக்கிய முன்னேற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் கடல்சார் துறையில் நீல பொருளாதாரம், கடல்சார் வர்த்தகம் ஆகியவற்றில் ஒத்துழைப்பை வளர்க்க இரு நாடுகளும் ஒப்புக்கொண்டன.
அரிய வகை கனிமம்
அரிய வகை கனிமங்களி ன் வினியோக தொடரை வலுப்படுத்தும் வகையில், இந்தோனேஷியாவில் உருக்கு, நிக்கல், அரிய மண் காந்தங்கள் உற்பத்தியில் இந்தியா முதலீடு செய்ய உள்ளது. மேலும், 'ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்' மற்றும் அரிய மண் காந்தங்கள் தயாரிப்பில் இரு நாடுகளின் நிறுவனங்கள் இணைந்து செயல் படவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொழில்நுட்பம்
இந்தியாவின் யு.பி.ஐ., பரிவர்த்தனை முறை, இந்தோனேஷியாவின் பரிவர்த்தனை முறையுடன் இணைக்கப்படும். இதன் மூலம் இரு நாட்டு சுற்றுலா பயணியர் பண பரி வர்த்தனைகளை எளிதாக மேற்கொள்ள முடியும்.
முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானது குறித்து பிரதமர் மோடி செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:
இந்தியா -- இந்தோனேஷியா இடையேயான உறவு புதிய அத்தியாயத்தை எட்டியுள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நட்புறவு, இந்தோ- - பசிபிக் பிராந்தியத்தில் அமைதி, நிலைத்தன்மை மற்றும் வளத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும்.
பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக உலக நாடுகள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். பிராந்திய பாதுகாப்புக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஒருதலைபட்ச நடவடிக்கைகள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
மேற்காசிய நிலவரம் குறித்தும் பேச்சு நடத்தினோம். பாலஸ்தீன விவகாரத்தில், நீடித்த அமைதிக்கு இரு நாடுகள் கொள்கைக்கு இந்தியா தொடர்ந்து ஆதரவு அளிக்கிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.