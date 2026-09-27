வெளிச்சந்தையில் வாங்கும் மின்சாரத்துக்கு யூனிட்டுக்கு 63 காசு கூடுதல் 'ஸர்சார்ஜ்': தொழில் துறை அதிர்ச்சி
வெளிச்சந்தையில் வாங்கும் மின்சாரத்துக்கு யூனிட்டுக்கு 63 காசு கூடுதல் 'ஸர்சார்ஜ்': தொழில் துறை அதிர்ச்சி
ADDED : செப் 27, 2026 04:36 AM
ADDED : செப் 27, 2026 04:36 AM
சென்னை: தமிழகத்தில் மின் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், உயரழுத்த பிரிவு நுகர்வோர், அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்கு வெளிச்சந்தையில் இருந்து வாங்கும் மின்சாரத்திற்கு யூனிட்டிற்கு, 63 காசு கூடுதல் 'ஸர்சார்ஜ்' எனப்படும் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்க, மின் வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது.
இதுகுறித்த விபரங்களை வெளியிட்டு கருத்து கேட்டிருப்பது, தொழில் துறையினரிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கருத்து கேட்பு தமிழகத்தில் வீடு உள்ளிட்ட குறைந்த மின்சாரம் பயன்படுத்துவோருக்கு, தாழ்வழுத்த பிரிவிலும், அதிக மின்சாரம் பயன்படுத்தும் தொழிற்சாலைகளுக்கு உயரழுத்த பிரிவிலும், மின் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
உயரழுத்த நுகர்வோர், மின் வாரியத்திடம் இருந்து மட்டுமின்றி, மின்சார சந்தைகளில் இருந்தும் மின்சாரம் வாங்குகின்றனர். அந்த மின்சாரத்தை எடுத்து வர, மின் வாரிய வழித்தடத்தை பயன்படுத்துகின்றனர்.
இதற்காக, மின் வழித்தட கட்டணமாக, யூனிட்டிற்கு சராசரியாக ஒரு ரூபாய் வசூலிக்கப்படுகிறது. மேலும், மொத்த மானிய ஸர்சார்ஜ் கட்டணமாக யூனிட்டிற்கு, 1.92 ரூபாய் வசூலிக்கப்படுகிறது.
இந்த ஸர்சார்ஜ் கட்டணத்துடன் சேர்த்து, வரும் அக்., 1 முதல், 2027 மார்ச் 31 வரை யூனிட்டிற்கு, 63 காசு கூடுதல் ஸர்சார்ஜ் வசூலிக்க, மின் வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது.
இதற்கு அனுமதி கேட்டு, மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திடம் மனு செய்துள்ள நிலையில், மக்களிடமும் கருத்து கேட்டுள்ளது. கோடை காலத்தை போல் வெயில் இன்னும் கடுமையாக உள்ளது.
இதனால், இம்மாதத்தில் தினமும் சராசரியாக, 16 ஆயிரம் மெகாவாட்டாக இருக்க வேண்டிய மின் தேவை, இந்தாண்டில், 20 ஆயிரம் மெகாவாட்டாக உள்ளது.
மேற்காசிய போர் அதை பூர்த்தி செய்ய மின்சாரம் கிடைக்காமல் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டதால், கடந்த வாரங்களில், ஒரு மணி நேரம் வரை மின் வெட்டு செய்யப்பட்டது.
இந்த சூழலில், வெளிச்சந்தையில் வாங்கும் மின்சாரத்திற்கு கூடுதல் ஸர்சார்ஜ் விதிப்பது, தொழில் துறையினரிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து, தொழில் துறையினர் கூறியதாவது:
மின் பற்றாக்குறையால் தமிழகம் தவித்து வரும் நிலையில், வெளிச்சந்தையில் வாங்கும் மின்சாரத்திற்கு யூனிட்டிற்கு, 63 காசு கூடுதல் ஸர்சார்ஜ் நிர்ணயிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மேற்காசிய போர் காரணமாக, தொழில் நிறுவனங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த முடிவை, மின் வாரியம் திரும்ப பெற வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.