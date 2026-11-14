மதுரை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அதிர்ச்சி; புகார் கொடுக்க வந்தவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை
மதுரை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அதிர்ச்சி; புகார் கொடுக்க வந்தவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை
UPDATED : நவ 14, 2026 12:26 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:49 AM
UPDATED : நவ 14, 2026 12:26 PM ADDED : நவ 14, 2026 08:49 AM
-நமது நிருபர்-
தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் பாலகிருஷ்ணன். இவர் தனது லாரி தீப்பிடித்து எரிந்தது தொடர்பாக மதுரை செக்கானூரணி போலீஸ் ஸ்டேஷனிற்கு புகார் கொடுக்க வந்திருந்தார். புகாரில் சந்தேகம் இருந்ததால் ஸ்டேஷனில் இருக்குமாறு போலீசார் கூறியுள்ளனர்.
கழிப்பறை சென்று அவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். தூக்கில் தொங்கிய படி உடல் மீட்கப்பட்டுள்ளது. பிரேத பரிசோதனைக்காக மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. மாவட்ட எஸ்பி நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினார். புகார் கொடுக்க வந்தவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது தொடர்பாக பணியில் இருந்த போலீசார் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்; நீதித்துறை விசாரணைக்கு உத்தரவிட பரிந்துரைக்கப்படும் என தென் மண்டல ஐஜி விஜயேந்திர பிதாரி தெரிவித்துள்ளார்.
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