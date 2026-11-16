போதைப்பொருள் ஒழிப்பில் அலட்சியமாக செயல்பட்டால் இன்ஸ்பெக்டர்கள் சஸ்பெண்ட்
போதைப்பொருள் ஒழிப்பில் அலட்சியமாக செயல்பட்டால் இன்ஸ்பெக்டர்கள் சஸ்பெண்ட்
ADDED : நவ 16, 2026 05:13 AM
ADDED : நவ 16, 2026 05:13 AM
சென்னை: 'காவல் நிலைய எல்லைகளில் போதைப்பொருள் தொடர்பாக உயிரிழப்பு ஏற்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட இன்ஸ்பெக்டர் 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்படுவார்' என டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால் எச்சரித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு பணியில் இ.பி.சி.ஐ.டி., என்ற அமலாக்கப் பணியக போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அத்துடன் மாநிலம் முழுதும் 65 போதைப் பொருள் தடுப்பு அதிரடிப்படை போலீசாரும் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அதேபோல மாநிலம் முழுதும் உள்ள சட்டம் ஒழுங்கு காவல் நிலைய போலீசாரும் போதைப் பொருள் பதுக்கல் மற்றும் கடத்தல் உள்ளிட்ட குற்றங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
இவர்களை தவிர மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள என்.சி.பி., என்ற, மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் மற்றும் டி.ஆர்.ஐ., எனும் வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகளும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவில், 'போதைப்பொருள் தொடர்பாக காவல் நிலைய எல்லைகளில் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட இன்ஸ்பெக்டர் 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்படுவார்.
அதேபோல என்.சி.பி., மற்றும் டி.ஆர்.ஐ., போன்ற மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு அதிகாரிகள் இங்கு வந்து போதைப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்யும் அளவுக்கு அலட்சியமாக செயல்பட்டாலும் சம்பந்தப்பட்ட போலீசார் 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்படுவர்' என்று கூறப்பட்டுள்ளது.