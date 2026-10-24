ஊக்கம் அளிக்கும் தன்னலமற்ற சேவை; இந்தோ-திபெத் எல்லை காவல் படைக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு
ஊக்கம் அளிக்கும் தன்னலமற்ற சேவை; இந்தோ-திபெத் எல்லை காவல் படைக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு
ADDED : அக் 24, 2026 09:45 AM
ADDED : அக் 24, 2026 09:45 AM
-நமது சிறப்பு நிருபர்-
இந்தோ-திபெத் எல்லைக் காவல் படையின் நிறுவன தினம் இன்று (அக்டோபர் 24). பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள பதிவு: இந்தோ-திபெத் எல்லைக் காவல் படையினர் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்.
வீரத்தின் மூலம் தனி முத்திரை பதித்துள்ளனர்.
ஒவ்வொரு சவாலையும் உறுதியுடன் எதிர்கொண்டு வந்துள்ளனர். தன்னலமற்ற சேவையும் தியாகங்களும் தேசத்திற்குப் பெரும் ஊக்கமளிக்கின்றன. இவ்வாறு பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர், அமித்ஷா
இந்தோ-திபெத் எல்லைக் காவல் படையின் நிறுவன தினம் வாழ்த்துகள். பனி படர்ந்த மலைகளில் அவர்களின் வீர முழக்கம் எதிரொலிக்கிறது; நம் நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கு வரும் அச்சுறுத்தல்கள் அனைத்தையும் தவிடுபொடியாக்குகிறது. மிகக் கடுமையான காலநிலையிலும் அவர்கள் உறுதியுடன் செயல்படுகின்றனர். நாட்டிற்காகத் தங்கள் இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்த வீரர்களுக்கு வீரவணக்கம்.
பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர், ராஜ்நாத் சிங்
இந்தோ-திபெத் எல்லைக் காவல் படையினர் மிகக் கடுமையான தட்பவெப்ப நிலைகளிலும் இந்தியாவின் எல்லைகளைப் பாதுகாப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளனர். இடதுசாரி தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் உட்பட, நாட்டின் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு பணிகளிலும் முக்கிய பங்காற்றி இருக்கின்றனர். அவர்கள் துணிச்சல், அர்ப்பணிப்பு உடன் நாட்டிற்குச் சேவை செய்கின்றனர்.