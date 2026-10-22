இன்ஸ்டா பிரபலம் ஹரிஷ் தற்கொலை வழக்கு; சக யூடியூபர் கைது
இன்ஸ்டா பிரபலம் ஹரிஷ் தற்கொலை வழக்கு; சக யூடியூபர் கைது
ADDED : அக் 22, 2026 11:13 AM
ADDED : அக் 22, 2026 11:13 AM
சென்னை: இன்ஸ்டாகிராமில் 'பைனான்ஸ் வித் ஹரிஷ்' என்ற சேனலை நடத்தி வந்த புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த ஹரிஷ் 20ம் தேதி தற்கொலை செய்து கொண்டார். 13 லட்சம் பாலோயர்களைக் கொண்டிருந்த இவர், நிதி தொடர்பான அறிவுரைகளையும், யோசனைகளையும் வழங்கி வந்தார்.
ஹரிஷ் தற்கொலை குறித்து தந்தை விநாயகம் கானத்தூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒரு புகார் அளித்தார். அதில், ஹரிஷ் குறித்து சக யூடியூபர் ஜேசன் சாமுவேல் அவதூறு பரப்பியதாகவும், ஹரிஷிடம் ரூ.3 கோடி கேட்டு மிரட்டியதாகவும் குற்றம்சாட்டியிருந்தார். இதன் அடிப்படையில், தற்கொலைக்கு தூண்டுதல் பிரிவில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வந்தனர்.
ஆனால், இந்தக் குற்றச்சாட்டுக்கு மறுப்பு தெரிவித்த ஜேசன் சாமுவேல், செபியின் உரிய உரிமம் பெற்று நிதி தொடர்பான ஆலோசனை வழங்க ஹரிஷிடம் அறிவுறுத்தியதாக கூறியிருந்தார். தற்போது, ஜேசன் சாமுவேல் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். ஹரிஷ் தற்கொலை தொடர்பாக அவரிடம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.