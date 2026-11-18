மத்திய அரசின் நெருக்கடிக்கு பணிந்த இன்ஸ்டாகிராம்; ஆபாச, வன்முறை பதிவுகளுக்குக் கடிவாளம்
மத்திய அரசின் நெருக்கடிக்கு பணிந்த இன்ஸ்டாகிராம்; ஆபாச, வன்முறை பதிவுகளுக்குக் கடிவாளம்
ADDED : நவ 18, 2026 07:07 AM
ADDED : நவ 18, 2026 07:07 AM
புதுடில்லி: மத்திய அரசின் எச்சரிக்கையைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவில் இன்ஸ்டாகிராமில் பயனாளர்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படும் பதிவுகளுக்கான விதிகளை மெட்டா நிறுவனம் கடுமையாக்கியுள்ளது.
இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் பேஸ்புக்கில் பதிவுகள் பரிந்துரைக்கப்படும் முறையை மறுஆய்வு செய்யுமாறு, கடந்த அக்டோபர் 10ம் தேதி, மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சகம் மெட்டா நிறுவனத்திற்கு அறிவுறுத்தியிருந்தது. இதனையடுத்து ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு, இன்ஸ்டாகிராமில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள புதிய கட்டுப்பாடுகளை மெட்டா வெளியிட்டுள்ளது.
பரிந்துரைகளுக்குக் கட்டுப்பாடு:
அதன்படி, இன்ஸ்டாகிராமில் பாலியல் ரீதியான தூண்டுதல் கொண்ட பதிவுகள் மற்றும் வன்முறைக் காட்சிகள் அடங்கிய பதிவுகள் பயனாளர்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படுவது வெகுவாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பயனாளர்கள் பின்தொடராத கணக்குகளில் இருந்து வரும் ரீல்ஸ், முகப்புப் பக்கப் பரிந்துரைகளுக்கும் இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் பொருந்தும்.
இன்ஸ்டாகிராம் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட பதிவுகள், தளத்தில் தொடர்ந்து நீடிக்க அனுமதிக்கப்பட்டாலும், அவை மற்றவர்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படுவதில் இருந்து விலக்கி வைக்கப்படும் என மெட்டா தெரிவித்துள்ளது.
ஏ.ஐ மூலம் கண்காணிப்பு:
கடந்த ஓராண்டாகவே பாதுகாப்பு அம்சங்கள் பலப்படுத்தப்பட்டு வருவதாக மெட்டா கூறியுள்ளது. பதிவுகளைப் பரிந்துரைக்கும் முன்பே அவற்றை ஆய்வு செய்ய ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தியச் சூழலுக்கு ஏற்ப சர்ச்சைக்குரிய பதிவுகளைக் கண்டறியும் வகையில் இந்த அமைப்புகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால், பரிந்துரைக்கப்படும் பதிவுகள் குறித்துப் பயனாளர்கள் புகார் அளிப்பது, கடந்த ஆண்டை விடப் பாதியாகக் குறைந்துள்ளதாகவும் மெட்டா குறிப்பிட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் அறிவுறுத்தல்:
முன்னதாக, தவறான, திரிக்கப்பட்ட மற்றும் வன்முறையைத் தூண்டும் பதிவுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதாகக் கூறி, அவற்றைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.