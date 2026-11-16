அவமதிப்பு நாட்டுக்கு; ஆணவச்சிரிப்பு ராகுலுக்கு!
அவமதிப்பு நாட்டுக்கு; ஆணவச்சிரிப்பு ராகுலுக்கு!
UPDATED : நவ 16, 2026 01:52 PM
ADDED : நவ 16, 2026 12:06 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 01:52 PM ADDED : நவ 16, 2026 12:06 PM
காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ஹைதராபாத்தில் பாரத் மாநாடு என்ற பெயரில், வெவ்வேறு கட்சியினர் பங்கேற்ற நிகழ்வு நடந்தது. 70 நாடுகளில் இருந்து ஆயிரம் பேர் இதில் கலந்து கொண்டனர்.
அவர்களில் ஒருவர்தான் பிலிபெக். இத்தாலியை சேர்ந்தவர். ஐரோப்பிய சோஷலிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர். அவர் பேசுகையில், 'இந்தியாவில் தாக்குதலுக்கு ஆளாகியிருக்கும் ஜனநாயகத்துக்கு சர்வதேச ஆதரவு தர வேண்டும். அதற்கு சிறந்த வழி, ராகுல், காங்கிரஸ் உடன் நாமும் நிற்பது தான்' என்றார்.
அத்துடன் நிற்காத பிலிபெக், 'ஓட்டுத்திருடனே, ஆட்சியில் இருந்து இறங்கு' என்றும் கூறினார். அவர், 'ஓட்டுத்திருடனே' என்று கூறியதும், கேமரா ராகுலை காட்டுகிறது. அவர், சிரித்துக் கொண்டே கைதட்டுகிறார்.
பிரதமர் என்று நேரடியாக பிலிபெத் குறிப்பிடாவிட்டாலும், அவர் சொல்வது இந்திய பிரதமரைத்தான். இப்படி நம் நாட்டின் பிரதமரை, இன்னொரு நாட்டின் அரசியல் தலைவர் அவமதிக்கும் வகையில் பேசும்போது, ராகுலுக்கு சிரிப்பு வருகிறது; தேசபக்தியுள்ள எவராலும் சகித்துக் கொள்ள முடியாத வசையை ராகுல் சிரித்துக் கொண்டே வரவேற்கிறார்.
தன் நாட்டின் வரலாறு, கலாசாரம், பாரம்பரியம் மீது பெருமித உணர்வு கொண்ட எவர் ஒருவரும் இத்தாலி அரசியல்வாதியின் பேச்சை ஏற்க மாட்டார்கள்; ஆனால், ராகுல் அதை ஏற்றுக் கொள்கிறார். காரணம், பிரதமர் மோடி மீதான வெறுப்புணர்வு அவருக்கு தலைக்கேறி விட்டது. அதற்காக, எந்த எல்லைக்கும் செல்லத் தயாராக இருக்கிறார் ராகுல்.
அந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய ராகுல், 'இந்தியா ஜனநாயக நாடு கிடையாது. இங்கு ஜனநாயகம் இறந்து போய்விட்டது' என்றும் கூறுகிறார். அந்த நிகழ்ச்சி நடந்த தெலுங்கானா மாநிலத்தில் ஜனநாயக வழியில் தான் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தது. அருகேயுள்ள கர்நாடகாவில், கேரளாவிலும் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறது.
'அப்படியெனில், காங்கிரஸ் தோல்வி அடைந்த மாநிலங்களில் மட்டும் ஜனநாயகம் இறந்து விட்டது; வெற்றி பெறும் மாநிலங்களில் ஜனநாயகம் உயிருடன் இருக்கிறது என்று ராகுல் கூறுகிறாரா' என கேள்வி எழுப்புகின்றனர், அரசியல் விமர்சகர்கள்.
'இந்தியாவில் ஜனநாயகம் உயிருடன் இருப்பதால்தான், இத்தாலியில் இருந்து வந்த ஒருவர், பிரதமரை பார்த்து ஓட்டுத்திருடன் என்று கூற முடிகிறது. எந்த பிரச்னையும் இல்லாமல் மீண்டும் தன் நாட்டுக்கு செல்லவும் முடிகிறது' என்கின்றனர், விமர்சகர்கள்.