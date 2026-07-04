லஞ்ச ஒழிப்பு ரெய்டில் சுவாரஸ்யம்; குப்பைத் தொட்டியில் பதுக்க முயன்ற பணம் பறிமுதல்
லஞ்ச ஒழிப்பு ரெய்டில் சுவாரஸ்யம்; குப்பைத் தொட்டியில் பதுக்க முயன்ற பணம் பறிமுதல்
UPDATED : ஜூலை 04, 2026 06:24 AM
ADDED : ஜூலை 04, 2026 06:21 AM
UPDATED : ஜூலை 04, 2026 06:24 AM ADDED : ஜூலை 04, 2026 06:21 AM
கோவை: தமிழகம் முழுவதும் மாநகராட்சி, நகராட்சி அலுவலகங்களில் லஞ்ச புகார்கள் அதிகரித்து வந்த நிலையில், கோவை மாநகராட்சி மத்திய மண்டல அலுவலகத்தில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் நேற்று மாலை திடீர் சோதனை நடத்தினர்.
வரைபட அனுமதி, சொத்து வரி பெயர் மாற்றம், பாதாள சாக்கடை இணைப்பு, குடிநீர் இணைப்பு, கட்டட நிறைவு சான்றிதழ், மின்சார இணைப்புக்கான தடையில்லா சான்றிதழ் உள்ளிட்ட பல்வேறு சேவைகளை வழங்குவதற்கு, பொதுமக்களிடம் லஞ்சம் பெறப்படுவதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு தொடர்ந்து புகார்கள் வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, மாநிலம் முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் சோதனை நடத்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை முடிவு செய்தது. அதன்படி, கோவை மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் நேற்று மாலை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஏ.டி.எஸ்.பி., ராஜேஷ் தலைமையில், மூன்று இன்ஸ்பெக்டர்கள் மற்றும் ஒன்பது போலீசார் கொண்ட குழு, திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டது.
ஒரே நேரத்தில் 'ரெய்டு'
பொதுவாக மாலை நேரத்தில் அலுவலகப் பணிகள் நிறைவடையும் நேரமாக இருப்பதால், அப்போது பணப் பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற வாய்ப்புள்ளதாக கருதி சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. நகர அமைப்பு பிரிவு, பொறியாளர் பிரிவு, நிர்வாக பிரிவு உள்ளிட்ட முக்கிய அலுவலகங்களில், ஒரே நேரத்தில் போலீசார் ஆய்வு நடத்தினர். அலுவலகங்களில் இருந்த ஆவணங்கள், கோப்புகள் மற்றும் பணப் பதிவேடுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
மத்திய மண்டல தலைவர் மீனா லோகுவின் உதவியாளர் மற்றும் அங்கு இருந்த கலெக்டர் அலுவலக பெண் அலுவலர் ஒருவரிடம் விசாரணை நடத்தினர். மாலை 6.30 மணி அளவில் அலுவலகத்தில் பணம் தொடர்பில்லாத பெண் ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வெளியே அனுப்பப்பட்டனர். தொடர்ந்து இரவு 8:00 மணி வரை சோதனை நீடித்தது.
அப்போது அலுவலக வளாகத்தில் இருந்த குப்பைத் தொட்டியில் பணத்தை மறைத்து வைக்க முயன்ற, அலுவலக உதவியாளரிடம் இருந்து கணக்கில் வராத, 12 ஆயிரத்து 200 ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும், பில் கலெக்டர்கள் மற்றும் பிற அலுவலர்களிடம் இருந்த பணத்திற்கான விவரங்களும் சரிபார்க்கப்பட்டன.
தொடர் விசாரணை
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஏ.டி.எஸ்.பி., ராஜேஷ் கூறுகையில், கோவை மாநகராட்சியில் நடந்த சோதனையில் பில் கலெக்டர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் கொடுத்து வைத்தது மற்றும் பொதுமக்களிடம் வாங்கியது உட்பட, 12 ஆயிரத்து 200 ரூபாய் கணக்கில் வராத பணம் அலுவலக உதவியாளர் ஒருவரிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டது. மற்ற அலுவலர்களிடம் இருந்த பணத்துக்கு உரிய கணக்குகள் உள்ளன. அவை தொடர்பாகவும் விசாரணை நடக்கிறது. விசாரணை முடிவின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.