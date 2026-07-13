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﻿ சர்வதேச இயற்பியல் 'ஒலிம்பியாட்' தேர்வு: முதலிடம் பிடித்து இந்தியா சாதனை

﻿ சர்வதேச இயற்பியல் 'ஒலிம்பியாட்' தேர்வு: முதலிடம் பிடித்து இந்தியா சாதனை

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:23 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:23 PM

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புதுடில்லி: தென் அமெரிக்காவின் கொலம்பியாவில் நடந்த 2026ம் ஆண்டுக்கான, 'சர்வதேச இயற்பியல் ஒலிம்பியாட்' தேர்வில், இந்திய அணி முதலிடம் பிடித்த நிலையில், தங்க பதக்கம் வென்ற மாணவர்கள் ஐந்து பேருக்கும் பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களிடையே அறிவியல், கணிதம் மற்றும் மொழித் திறன்களை மேம்படுத்தி, அவர்களை சர்வதேச அளவில் போட்டியிட தயார்படுத்த நடத்தப்படுவது, 'ஒலிம்பியாட்' தேர்வு. மாணவர்களின் பகுப்பாய்வு சிந்தனை, அறிவுத் திறன், போட்டி மனப்பான்மையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்த தேர்வு நடத்தப்படுகிறது.

இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல், கணிதம், வானியல் பாடங்களில், 'ஒலிம்பியாட்' தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான, 'ஒலிம்பியாட்' தேர்வுகளை, மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையில் உள்ள, 'டாடா' அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் கீழ் இயங்கும் மத்திய அரசின் ஹோமிபாபா அறிவியல் கல்வி மையம் நடத்துகிறது.

இந்த ஆண்டு தேசிய அளவில் நடத்தப்பட்ட இயற்பியல் பாடத்துக்கான, 'ஒலிம்பியாட்' தேர்வில் வெற்றி பெற்ற ஐந்து பேர், தென் அமெரிக்க நாடான கொலம்பியாவில் நடந்த 56வது சர்வதேச இயற்பியல் ஒலிம்பியாட் தேர்வில் பங்கேற்றனர். இந்த தேர்வில், இந்தியா உட்பட 87 நாடுகளைச் சேர்ந்த 381 திறமையான மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.

இதில், மஹாராஷ்டிராவின் புனேவைச் சேர்ந்த கனிஷ்க் ஜெயின் மற்றும் மும்பையைச் சேர்ந்த ஷ்ரேஷ்த் சுராயா, மத்திய பிரதேசத்தின் இந்தூரைச் சேர்ந்த ரித்தேஷ் ஆனந்த் பென்டாலே, டில்லி, துவாரகா பகுதியைச் சேர்ந்த ரிஷித் கார்க், குஜராத்தின் ஆமதாபாதைச் சேர்ந்த ஸ்வரித் ஜோஷி ஆகியோர் வெற்றி பெற்று தங்க பதக்கம் வென்றனர்.

இந்த தேர்வில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றி பெற்றதன் வாயிலாக, சர்வதேச இயற்பியல் ஒலிம்பியாட் தேர்வின் புள்ளிவிபர பட்டியலில் ரஷ்யா, சீனா, கஜகஸ்தான், தென் கொரியா மற்றும் தைவான் ஆகிய நாடுகளுடன் இணைந்து, உலகளவில் முதலிடத்தை பகிர்ந்து கொண்டு, இந்தியா அசைக்க முடியாத வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

பிரதமர் வாழ்த்து

தங்க பதக்கம் வென்ற இந்திய மாணவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ள பிரதமர் மோடி, தன் சமூக வலைதள பக்கத்தில், 'பதக்கம் வென்ற இந்திய மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துகள். இந்த சாதனை, நம் இளைஞர் சக்தியின் எல்லையற்ற திறனையும், அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சியின் மீதான அவர்களின் ஆர்வத்தையும் பறைசாற்றும் மற்றொரு உதாரணம். கடந்த பத்தாண்டுகளில், இந்த போட்டியின் பல்வேறு பதிப்புகளில் நம் மாணவர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டது பாராட்டுக்குரியது' என, தெரிவித்துள்ளார்.



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