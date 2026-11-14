நவ.16 முதல் 8 அதிவேக நமோ பாரத் ரயில்கள் அறிமுகம்
நவ.16 முதல் 8 அதிவேக நமோ பாரத் ரயில்கள் அறிமுகம்
ADDED : நவ 14, 2026 03:22 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:22 PM
அதிவேக நமோ பாரத் விரைவு ரயில் சேவை நவ.16 முதல் அறிமுகமாகி உள்ளது. ஆனந்த் விஹார், காசியாபாத் இடையேயான பயண தூரம் வெறும் 8 நிமிடங்களாக குறைகிறது.
என்சிஆர்டிசி எனப்படும் தேசிய தலைநகர் பிராந்திய போக்குவரத்துக் கழகமானது, நவ.16 முதல் நெரிசல் மிகுந்த காலை, மாலை நேரங்களில் கூடுதலாக 8 ரயில் சேவைகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது. இந்த அதிவேக விரைவு ரயில்கள், டில்லி,மீரட் வழித்தடத்தில் சில குறிப்பிட்ட ரயில் நிலையங்களில் மட்டுமே நின்று செல்லும்.
ஆனந்த்விஹாரில் இருந்து பேகம்பூல் வரையிலான பயணத்தை வெறும் 36 நிமிடங்களில் கடக்கலாம். காசியாபாத்தில் இருந்து பேகம்பூலுக்கு வெறும் 28 நிமிடங்களில் ரயில் சென்றுவிடும். முழு பயணத்தை 50 நிமிடங்களில் கடந்து விடலாம்.
அலுவலகம் செல்பவர்கள், மாணவர்களுக்கான பயண நேரத்தை குறைப்பதில் இந்த ரயில் சேவை பெரும் பங்கு வகிக்கும் என்று ரயில்வே துறை அதிகாரிகள் கூறி உள்ளனர். இந்த அதிவேக ரயில்கள், சராய் காலேகான், ஆனந்த் விஹார், காசியாபாத், பேகம்பூல், மோதிபுரம் ஆகிய 5 ரயில் நிலையங்களில் மட்டுமே நின்று செல்லும். இந்த வழித்தடங்களில் தினமும் 1 லட்சத்து 10 ஆயிரம் பேர் சென்று வருகின்றனர்.
காலை நேரத்தில், சராய் காலே கான் மற்றும் மோதிபுரத்தில் இருந்து தலா இரு ரயில்கள் முறையே 8 மற்றும் 8.30 மணி அளவில் புறப்படும். மாலையில், 6 மற்றும் 6.30 மணிக்கு புறப்படும்.