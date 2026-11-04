ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் இந்திய கப்பல்கள் பயணிக்கலாம்; 'க்ரீன்' சிக்னல் தந்தது ஈரான்
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் இந்திய கப்பல்கள் பயணிக்கலாம்; 'க்ரீன்' சிக்னல் தந்தது ஈரான்
ADDED : நவ 04, 2026 06:38 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:38 PM
அமெரிக்கா, ஈரான் இடையே மீண்டும் போர் தொடங்கும் சூழல்கள் காணப்படுகின்றன. இதை மத்தியஸ்தம் செய்த நாடுகள் தடுக்க எடுத்த முயற்சிகளுக்கு பலன் கிடைத்தது. விரைவில் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை திறக்கப்போவதாக ஈரான் அறிவித்து இருந்தது.
அதன் முக்கிய அம்சமாக, இந்தியாவின் வர்த்தக கப்பல்கள், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் எந்தவித கட்டுப்பாடுகளும் இன்றி பயணிக்க ஈரான் அனுமதி அளித்துள்ளது. இந்தியாவுடன், சீனா, ஈராக் மற்றும் கத்தார் ஆகிய நாடுகளுக்கும் அனுமதி வழங்கி ஈரான் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறது.
இதுகுறித்து ஈரானின் தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவு கொள்கை குழு துணை இயக்குநர் அமீர் ஹயாத், மொகாதம் கூறுகையில், ' 4 நாடுகளின் கப்பல்களும் போர் அச்சுறுத்தல் இன்றி பயணிக்கலாம். ஈரான், இந்தியா மற்றும் சீனா நாடுகளின் கப்பல்களுக்கு போக்குவரத்து கட்டணம் உண்டு, கத்தாருக்கு இல்லை என்றார்.