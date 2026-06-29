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﻿ உலக வரைபடத்தில் ஈரானே இருக்காது -- டிரம்ப்: வாழும் நரகத்தை அனுபவிப்பீர்கள்: ஈரான்

﻿ உலக வரைபடத்தில் ஈரானே இருக்காது -- டிரம்ப்: வாழும் நரகத்தை அனுபவிப்பீர்கள்: ஈரான்

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ADDED : ஜூன் 29, 2026 02:12 AM

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ADDED : ஜூன் 29, 2026 02:12 AM

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டெஹ்ரான்: அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே மீண்டும் மோதல் தொடங்கியுள்ள நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், 'உலக வரைபடத்தில் ஈரான் என்ற ஒரு நாடே இருக்காது' என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள ஈரான் பார்லிமென்ட் சபாநாயகர் முகமது பாகர் காலிபாப், 'அமெரிக்க குடும்பங்கள், வாழும் நரகத்தை அனுபவிக்க நேரிடும்' என்று தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்கா மற்றும் மேற்காசிய நாடான ஈரான் இடையே, 14 அம்ச தற்காலிக அமைதி ஒப்பந்தம் சமீபத்தில் கையெழுத்தானது. இதை தொடர்ந்து, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் சர்வதேச வணிக கப்பல் போக்குவரத்தை திறக்க ஈரான் ஒப்புக்கொண்டுஇருந்தது.

சரக்கு கப்பல்


இந்நிலையில், ஓமனை ஒட்டிய ஹார்முஸ் ஜலசந்தி கடற்பகுதியில் கப்பல் போக்குவரத்துக்கு ஏற்ப வழித்தடத்தை விரிவுபடுத்த போவதாக, அமெரிக்க கடற்படை ஆதரவுடன் பன்னாட்டு கடல்சார் அமைப்பு, இரு தினங்களுக்கு முன் அறிவித்தது.

அதேநேரத்தில், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பகுதியில் சரக்கு கப்பல் ஒன்று நேற்று முன்தினம் ஈரானால் தாக்கப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து, ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், மேற்காசிய நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்கள் மீது ஈரானும் ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தின.

இரண்டாவது நாளாக நேற்றும், இரு தரப்பும் மாறி மாறி ஏவுகணை தாக்குதல்களில் ஈடுபட்டன.

எல்லை உண்டு



இந்நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், சமூக வலைதள பதிவில், 'கப்பல்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி, போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை ஈரான் மீறியுள்ளது. அமெரிக்காவின் பொறுமைக்கு எல்லை உண்டு.

'ராணுவ ரீதியாக இந்த மோதலை முழுமையாக முடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் அமெரிக்காவுக்கு ஏற்பட்டால், அதன்பின், ஈரான் என்ற ஒரு நாடே உலக வரைபடத்தில் இல்லாமல் போய்விடும்' என்று எச்சரித்துள்ளார்.

ஈரான் பார்லிமென்ட் சபாநாயகர் முகமது பாகர் காலிபாப், தன் சமூக வலைதள பதிவில், 'உங்களின் பொறுப்பற்ற நடவடிக்கைகள், அமெரிக்காவின் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும், ஒரு வாழும் நரகத்துக்குள் தள்ளப் போகின்றன.

' இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவின் கட்டளைகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பின்பற்றுவதால், ஒட்டுமொத்த பிராந்தியமும் எரியப் போகிறது' என்று கூறியுள்ளார்.

அமெரிக்கா யோசனை: சிரியா மறுப்பு மேற்காசிய நாடான லெபனானில் செயல்படும் ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹெஸ்பொல்லா பயங்கரவாத அமைப்பை குறி வைத்து, இஸ்ரேல் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தியது. இதற்கு ஈரான் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளதுடன், இது அமைதி ஒப்பந்தத்தை மீறும் செயல் என்றும் கூறியது. இதற்கிடையே, ஹெஸ்பொல்லா பிரச்னையில், லெபனானின் அண்டை நாடான சிரியாவை ஈடுபடுத்தப் போவதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார். கடந்த 2024 டிசம்பரில் சிரியாவின் சர்வாதிகாரி பஷர் அல் அசாத்தை, ஆட்சியில் இருந்து துாக்கியெறிந்த தற்போதைய சிரிய கிளர்ச்சியாளர்களின் அரசு, உள்நாட்டு போரின் போது ஹெஸ்பொல்லாவுடன் பல ஆண்டுகள் நேரடியாக மோதிய அனுபவம் கொண்டவர்கள் என்பதால், டிரம்ப் இக்கருத்தை தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், தங்கள் நாடு 14 ஆண்டு உள்நாட்டு போரில் இருந்து இப்போது தான் மீண்டு வருவதாகவும், நாட்டை மறுசீரமைப்பதே தற்போதைய முன்னுரிமை எனவும், லெபனான் மீது படையெடுக்கும் எண்ணம் இல்லை என்றும் சிரியாவின் தற்போதைய அதிபரான அஹ்மத் அல் ஷாரா தெரிவித்துள்ளார்.



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