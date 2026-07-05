தந்தை இறுதிச் சடங்கிலும் பங்கேற்காத ஈரான் மதகுரு மொஜ்தபா கமேனி
தந்தை இறுதிச் சடங்கிலும் பங்கேற்காத ஈரான் மதகுரு மொஜ்தபா கமேனி
ADDED : ஜூலை 05, 2026 03:22 PM
ADDED : ஜூலை 05, 2026 03:22 PM
டெஹ்ரான்: அமெரிக்க தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட கமேனியின் இறுதிச்சடங்கிலும் அவரது மகன் மொஜ்தபா கமேனி பங்கேற்கவில்லை.
அமெரிக்கா இஸ்ரேல் கூட்டுப்படைகளின் தாக்குதலில் ஈரான் ஆட்சியாளரும், மத குருவுமான கமேனி கொல்லப்பட்டார். இதனையடுத்து ஈரானின் புது ஆட்சியாளராக அவரது மகன் மொஜ்தபா கமேனி நியமிக்கப்பட்டார். ஆனால், அவரது பெயரில் மட்டும் அறிக்கைகள் வெளிவந்தன. அவர் பொது மக்கள் முன்னிலையில் தோன்றவில்லை.
அமெரிக்காவின் தொடர் தாக்குதல் காரணமாக, கமேனியின் இறுதிச்சடங்கு இதுவரை நடக்கவில்லை. தற்போது அமைதி ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது அவரது இறுதிச்சடங்கு நடந்து வருகிறது. இதில் பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர். இந்த நிகழ்வில் அவரது மகன் மொஜ்தபா கமேனி பங்கேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால், இரண்டாவது நாளாக நடக்கும் இறுதிச்சடங்கு பிரார்த்தனையிலும் மொஜ்தபா கமேனி பங்கேற்கவில்லை. மாறாக அவரது சகோதரர்கள் முஸ்தபா, மேசம், மற்றும் மசூத் ஆகியோர் மட்டுமே பங்கேற்றுள்ள காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளன.