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ஈரான் ஆட்சியாளர் கமேனி உடல்நிலை மிகவும் கவலைக்கிடம்: இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் தகவல்

ஈரான் ஆட்சியாளர் கமேனி உடல்நிலை மிகவும் கவலைக்கிடம்: இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் தகவல்

ADDED : ஆக 07, 2026 10:10 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 10:10 PM

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டெஹ்ரான்: ஈரான் ஆட்சியாளரான மதகுரு மொஜ்தபா கமேனி கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ளார் என்று இஸ்ரேல் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் தாக்குதலின் போது அயத்துல்லா கமேனி கொல்லப்பட்டார். அதன் பின்னர் அவரின் மகன் மொஜ்தபா கமேனி ஆட்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டார். ஆனால் அவர் பொதுவெளியில் தோன்றாததால் கமேனியின் உடல்நலம் குறித்து பல்வேறு செய்திகள் பரவின.

கமேனி அறிக்கைகள், கமேனி தெரிவிக்கும் செய்திகள் என அனைத்தும் அந்நாட்டின் தேசிய தொலைக்காட்சியில் வாசிக்கப்பட்டன. இருப்பினும் ஊடகங்களில் தோன்றாதது அவரின் உடல்நிலை பற்றிய கேள்விகளையும், சந்தேகத்தையும் எழுப்பின. ஈரானில்தான் கமேனி உள்ளார், சில காரணங்களுக்காக பொது நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்வதை தவிர்த்து வருகிறார் என்று ஈரானுக்கான ரஷ்ய தூதர் அலெக்சி டெடொவ் அண்மையில் தெரிவித்து இருந்தார்.

இந்நிலையில், கமேனி கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ளார், அவர் அவசரமாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளார் என்று இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டு இருக்கின்றன. ஈரானில் நிலவும் சம்பவங்களை மேற்கோள்காட்டி சேனல் 14, ஈரான்வயர் (Iran wire) மற்றும் அதிபர் பெசேஷ்கியன் நிர்வாகத்திற்கு நெருக்கமானவர்களை மேற்கோள் காட்டி ஜெருசலேம் போஸ்ட் (Jerusalem post) பத்திரிகையும் செய்திகள் வெளியிட்டு உள்ளன.

அதிபர் பெசேஷ்கியனுக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் கூறுகையில், 'இதுவரை எந்தவொரு அமைச்சரவை உறுப்பினர்களும் கமேனியை சந்திக்கவில்லை. அவரது உடல்நிலை மோசமாகி உள்ளது. விரைவில் அவர் வீரமரணம் அடைந்த செய்தி வந்தால்கூட நாங்கள் ஆச்சரியப்பட மாட்டோம்' என்று தெரிவித்துள்ளன.

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