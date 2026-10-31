இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் படேலின் பிறந்த தினம்; பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் புகழாரம்
இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் படேலின் பிறந்த தினம்; பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் புகழாரம்
UPDATED : அக் 31, 2026 10:33 AM
ADDED : அக் 31, 2026 08:48 AM
ஆமதாபாத்: சர்தார் வல்லபாய் படேல் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு குஜராத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு பிரதமர் மோடி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ''இந்தியாவின் 'இரும்பு மனிதர்',சர்தார் வல்லபாய் படேலின் பிறந்தநாளில் அவருக்கு மரியாதையுடன் அஞ்சலி செலுத்துகிறேன். வலிமையான, வளமான தேசத்தை உருவாக்குவதற்காக அவர் தனது வாழ்வையே அர்ப்பணித்தார். பாரத மாதாவிற்கு அவர் ஆற்றிய சேவையில் வெளிப்பட்ட தியாகமும் அர்ப்பணிப்பும், வளர்ந்த மற்றும் தன்னிறைவு பெற்ற இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கான ஒரு பெரும் ஊக்கமூட்டும் சக்தியாகத் திகழ்கின்றன'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஜனாதிபதி, திரவுபதி முர்மு; 'இரும்பு மனிதர்' சர்தார் வல்லபாய் படேலின் 151வது பிறந்தநாளில் அஞ்சலி செலுத்துகிறேன். சுதந்திரப் போராட்டத்தில் ஒரு முக்கியத் தலைவராகவும், நவீன இந்தியாவின் முதன்மைச் சிற்பிகளில் ஒருவராகவும் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பு என்றும் மறக்க முடியாதது. தேசத்தை ஒன்றிணைப்பதில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பங்காற்றினார்.
நாட்டின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டிற்காக அவர் ஆற்றிய ஈடு இணையற்ற பங்களிப்பைப் போற்றும் வகையில், அவரது பிறந்தநாளை நாம் 'தேசிய ஒற்றுமை தினம்' என்று கொண்டாடுகிறோம். வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்கும் பணியில் அனைத்துக் மக்களும் தங்களை அர்ப்பணித்துக்கொள்வார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன்.
துணை ஜனாதிபதி, சிபிஆர்; சர்தார் படேல் தேசத்தைக் கட்டமைப்பதில் ஆற்றிய மகத்தான பங்களிப்பை தேசம் நன்றியுடன் நினைவுகூர்கிறது. இந்தியாவின் ஒற்றுமை மற்றும் முன்னேற்றப் பயணத்திற்குத் தொடர்ந்து வழிகாட்டும்.