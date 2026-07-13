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பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார் ஈரான் உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா?

பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார் ஈரான் உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா?

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:55 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:55 AM

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டெஹ்ரான்: அமெரிக்காவின் தாக்குதலுக்கு பின் பொது வெளியில் தோன்றாத ஈரானின் உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா கமேனி, அடுத்த வாரம் நடைபெற உள்ள தன் தந்தை கமேனியின் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்காசிய நாடான ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல், கடந்த பிப்ரவரி 28ல் போர் தொடுத்தன. அன்றைய தினம் அடுத்தடுத்து நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில், அந்நாட்டின் அப்போதைய உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனி உட்பட பலர் கொல்லப்பட்டனர்.

இதைத் தொடர்ந்து கமேனியின் மகன் மொஜ்தபா கமேனி புதிய உச்ச தலைவராக பொறுப்பேற்றார். எனினும், பல வாரங்களாக பொது வெளியில் தோன்றுவதை அவர் தவிர்த்து வந்தார்.

பொதுவெளியில் தோன்றாமல் டெலிகிராம் மற்றும் அரசு ஊடகங்களில் வெறும் எழுத்துப்பூர்வமான அறிக்கைகள் வாயிலாக மட்டுமே தன் உத்தரவுகளை மொஜ்தபா பிறப்பித்து வந்தார்.

சமீபத்தில் நடந்த தந்தை கமேனியின் இறுதி சடங்கில் கூட மொஜ்தபா பங்கேற்கவில்லை. பாதுகாப்பு காரணங்களால் அவர் பங்கேற்கவில்லை என ஈரான் அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், வரும் 23ம் தேதி, மாலை 5:00 மணிக்கு டெஹ்ரானில் உயிரிழந்த கமேனிக்கு நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி நடக்கவிருக்கிறது. இதில், மொஜ்தபா கமேனி பங்கேற்பார் என ஈரான் அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் நேரில் பங்கேற்பாரா, அல்லது 'வீடியோ கான்பரன்சிங்' முறையில் பங்கேற்பாரா என்பது குறித்த விபரங்கள் எதுவும் சொல்லப்படவில்லை.

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