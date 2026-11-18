'முதல்வருக்கு அரோகரா' முழக்கமிட்டது சரியா? பதில் கூறாமல் நழுவிய அமைச்சர் ரமேஷ்
'முதல்வருக்கு அரோகரா' முழக்கமிட்டது சரியா? பதில் கூறாமல் நழுவிய அமைச்சர் ரமேஷ்
ADDED : நவ 18, 2026 03:52 AM
ADDED : நவ 18, 2026 03:52 AM
சென்னை: திருச்செந்தூரில் 'முதல்வருக்கு அரோகரா' என முழக்கமிட்டது சரியா, என்ற கேள்விக்கு, ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பதில் அளிக்க மறுத்து விட்டார்.
சென்னையில் நேற்று அமைச்சர் ரமேஷ் அளித்த பேட்டி: திருச்செந்துார் சூரசம்ஹார விழாவில், 'முதல்வருக்கு அரோகரா' என, முழக்கம் எழுப்பியது குறித்து, ஏற்கனவே பாடகர்கள் விளக்கம் அளித்து விட்டனர்.
பண்ணையார் மனநிலை
'முதல்வரும், நாங்களும், எப்போதும் புகழ்பாடுதலை விரும்புவது இல்லை' என பாடகர்களிடம் கூறினோம். இனி வரும் காலங்களில் கவனமாக செயல்படுவதாக, அவர்கள் உறுதியளித்தனர். பாடகர்கள் அனைவரையும் ஒட்டுமொத்தமாக, தெருக்கூத்தாடிகள் என தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவர் கூறியுள்ளார். இது, தி.மு.க.,வின் பண்ணையார் மனநிலை. இதே பாடகர்கள், கடந்த ஆட்சியில் மேடைகளில் பாடினரே, அப்போது அவர்கள் தெருக்கூத்தாடிகளாக தெரியவில்லையா?. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
'முதல்வருக்கு அரோகரா என முழக்கமிட்டது சரியா, தவறா' என செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, பதில் அளிக்காமல், அமைச்சர் ரமேஷ் நழுவி விட்டார்.