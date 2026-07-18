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லார்ட்ஸ் ஒருநாள் போட்டியுடன் ஓய்வு பெறுகிறாரா ரோகித் சர்மா?

லார்ட்ஸ் ஒருநாள் போட்டியுடன் ஓய்வு பெறுகிறாரா ரோகித் சர்மா?

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 05:10 AM

ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:09 AM

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UPDATED : ஜூலை 18, 2026 05:10 AM ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:09 AM

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லார்ட்ஸ்: லார்ட்ஸ் ஒருநாள் போட்டியுடன் இந்தியாவின் ரோகித் சர்மா ஓய்வு பெறலாம்.

இங்கிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதலிரண்டு போட்டிகளில் முடிவில், தொடர் 1-1 என சமநிலையில் உள்ளது. மூன்றாவது, கடைசி ஒருநாள் போட்டி நாளை, லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடக்கவுள்ளது.

ரோகித் ஓய்வு


முதலிரண்டு போட்டியில் ஏமாற்றிய சீனியர் துவக்க வீரர் ரோகித் சர்மா (11, 26 ரன்), கடைசியாக விளையாடிய 8 ஒருநாள் போட்டியில் 241 ரன் (சராசரி 30.1, 'ஸ்டிரைக் ரேட்' 88.6) தான் எடுத்துள்ளார்.

'பார்மின்றி' தவிக்கும் இவர், 3வது போட்டியுடன் சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் இருந்து ஓய்வு பெற உள்ளார். இது குறித்து இந்திய அணி நிர்வாகம் சார்பில், ரோகித்திடம் பேசியதாக கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே இவர், டெஸ்ட், 'டி-20' போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுவிட்டார். இதனையடுத்து அடுத்த ஆண்டு நடக்கவுள்ள உலக கோப்பையில் (50 ஓவர்) விளையாடும் ரோகித் சர்மாவின் கனவு முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

ஓய்வு பெறுவது குறித்து ரோகித் அல்லது பி.சி.சி.ஐ., சார்பில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.

கடந்த 2007ல் பெல்பாஸ்ட் நகரில் நடந்த அயர்லாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டி மூலம், சர்வதேச அரங்கில் காலடி வைத்தார் ரோகித் 39. இதுவரை 287 ஒருநாள் போட்டியில், 33 சதம், 62 அரைசதம் உட்பட 11,757 ரன் குவித்துள்ளார். 56 ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு (42 வெற்றி, 12 தோல்வி, ஒரு 'டை', ஒரு முடிவு இல்லை) கேப்டனாக செயல்பட்ட ரோகித், 2023ல் இந்திய அணியை பைனலுக்கு அழைத்துச் சென்றார். இவரது தலைமையிலான இந்திய அணி, 'டி-20' உலக கோப்பை (2024), சாம்பியன்ஸ் டிராபி (2025) கைப்பற்றியது.

காம்பிர் காரணமா


ரோகித் சர்மாவை ஓய்வு பெறச் செய்வதில் தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் காம்பிரை விட, தேர்வுக்குழு தலைவர் அஜித் அகார்கர் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக தகவல் வெளியானது. இந்திய அணியின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு, இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்குவதற்காக இம்முடிவு எடுத்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. ரோகித் சர்மாவின் ஓய்வுக்கு பின், துவக்க வீரராக ஜெய்ஸ்வால் களமிறக்கப்படலாம்.

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