மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரர் திருப்பரங்குன்றம் அறங்காவலரா?ஹிந்து அமைப்பினர் கண்டனம்
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரர் திருப்பரங்குன்றம் அறங்காவலரா?ஹிந்து அமைப்பினர் கண்டனம்
UPDATED : நவ 15, 2026 10:27 PM
ADDED : நவ 15, 2026 10:26 PM
UPDATED : நவ 15, 2026 10:27 PM ADDED : நவ 15, 2026 10:26 PM
திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்தவரை, அறங்காவலராக நியமித்ததற்கு, ஹிந்து அமைப்பினர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
அது பற்றிய விபரம் வருமாறு:
சோலைகண்ணன், மாவட்ட தலைவர், ஹிந்து மக்கள் கட்சி: திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலின் அறங்காவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அழகப்பன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இணை அமைப்பான தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள் சங்கத்தை சேர்ந்தவர். அவர், தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற எதிர்ப்பு தெரிவித்து, கோவில் ஆகம விதிகளுக்கு எதிராக செயல்பட்டவர். கடந்த காலங்களில் கோவிலுக்கு எதிராக பொய் புகார் அனுப்பியவர். கோவிலுக்கு எந்த நன்மையும் செய்யாத, கடவுள் மறுப்பு சிந்தனையுள்ள, அவரை அறங்காவலராக நியமித்தது கண்டிக்கத்தக்கது. அறங்காவலராக, அழகப்பன் இருப்பது, அறநிலையத்துறை சட்டப்படி குற்றம். அறங்காவலர் குழு பதவி ஏற்பை, பகலில் நடத்தவில்லை. யாருக்கும் தெரியாமல் தேர்வு செய்து அறிவித்து, இரவில் பதவிஏற்பை நடத்தியது ஏன்?
வேல்முருகன், மண்டல் தலைவர், பா.ஜ.,: அழகப்பன் குடும்பத்தினர், கோவிலின் நெடுங்குளம் காவல் நாட்டாமை மிராசு மற்றும் இடையர் மிராசு மானியத்தை அனுபவித்து வருகின்றனர். எனவே, அறநிலையத்துறை சட்டப்படி, அறங்காவலர் நியமனத்திற்கு அவர் தகுதியற்றவர். 'பசு மடத்தை காணவில்லை' என பொய் தகவலை கூறி, கலவரத்தை உருவாக்கியவர். அவரை, உடனே குழுவில் இருந்து நீக்க வேண்டும்.
ராமலிங்கம், தமிழக அமைப்பு செயலாளர், அகில பாரத அனுமன் சேனா: அறங்காவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அழகப்பன், கடந்த ஆண்டு திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்றும் பிரச்னையில் கோவிலுக்கு எதிராக செயல்பட்டார். அறங்காவலர் குழுவில், அவர் உறுப்பினராக இருந்தால் கோவிலுக்கு எந்த நன்மையும் கிடைக்காது. அழகப்பனை உடனே, தமிழக அரசு நீக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.