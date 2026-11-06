பிளவுபட்ட தேசியவாத காங்., கட்சி இணைகிறது?சரத் பவார் - பிரபுல் படேல் சந்திப்பால் பரபரப்பு!
பிளவுபட்ட தேசியவாத காங்., கட்சி இணைகிறது?சரத் பவார் - பிரபுல் படேல் சந்திப்பால் பரபரப்பு!
ADDED : நவ 06, 2026 09:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 09:31 PM
மும்பை: மஹாராஷ்டிராவில், பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த தேவேந்திர பட்னவிஸ் தலைமையில் சிவசேனா, தேசியவாத காங்., உள்ளிட்ட கட்சியினர் அடங்கிய, 'மஹாயுதி' கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. துணை முதல்வர்களாக சிவசேனா கட்சியின் தலைவரான ஏக்நாத் ஷிண்டேவும், தேசியவாத காங்., தலைவரான சுனேத்ரா பவாரும் பதவி வகிக்கின்றனர்.
தேசியவாத காங்., கட்சியின் நிறுவனரான சரத் பவாருடன் இருந்த அவரது உறவினரான அஜித் பவார், 2023ல் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி, தன் ஆதரவாளர்களுடன் மஹாயுதி கூட்டணியில் இணைந்தார். இதை தொடர்ந்து தேசியவாத காங்., பிளவுபட்டது. அஜித் பவார் துணை முதல்வரானார். தேசியவாத காங்., கட்சியின் பெயரும், சின்னமும் அஜித் பவார் வசமானது. சரத் பவார் தலைமையிலான பிரிவுக்கு, தேசியவாத காங்., சரத்சந்திர பவார் என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், கடந்த ஜனவரி மாதம் நடந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் அஜித் பவார் உயிரிழந்தார். இதை தொடர்ந்து அவரது மனைவி சுனேத்ரா பவார், கட்சித் தலைவரானதுடன், மாநில துணை முதல்வராகவும் பொறுப்பேற்றார். ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்கு சில மாதங்கள் முன்னர், பிளவுபட்ட தேசியவாத காங்., இணைய உள்ளதாக செய்தி வெளியானது.அஜித் பவாரின் மறைவுக்கு பின், இந்த முயற்சியில் சுணக்கம் ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், சரத் பவார், உடல் நலக்குறைவு காரணமாக மும்பையில் உள்ள மருத்துவமனையில் சமீபத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவரது உடல்நிலை குறித்து நலம் விசாரிக்க, தேசியவாத காங்.,கின் மூத்த தலைவர் பிரபுல் படேல், நேற்று ம் மருத்துவமனைக்கு சென்றார்.இது தொடர்பான வீடியோ, சமூக ஊடகங்களில் பரவியது. அதில், சரத் பவார், பிரபுல் படேலிடம் ஏதோ கூற, அதற்கு பிரபுல் படேல் பதிலளிக்கும் காட்சிகள் வெளியாகின.
'வரும் 10ம் தேதிக்கு பின் மும்பையில் இருப்பதாகவும், அப்போது அமர்ந்து பேசிக் கொள்ளலாம்' என, பிரபுல் படேல் தெரிவித்ததாகவும் தகவல் வெளியானது.
இதனால், இரு பிரிவுகளும் மீண்டும் இணையக்கூடும் என, மஹாராஷ்டிரா அரசியலில் தகவல் பரவியது.
இது குறித்து தேசியவாத காங்கிரசின் மாநில தலைவர் சுனில் தட்கரே கூறுகையில், ''அஜித் பவார் உயிருடன் இருந்திருந்தால், இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதமே இரு பிரிவுகளும் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்திருக்கும். அது பற்றி என்னிடம் அவர் விரிவாக கூறியிருந்தார்,'' என்றார்.
எனினும், இந்த சந்திப்பு குறித்து பிரபுல் படேல் கூறுகையில், ''தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் குறித்து விவாதித்தோம்; இரு பிரிவுகளின் உட்கட்சி விவகாரங்கள் இடம்பெறவில்லை,'' என்றார்.
தேசியவாத காங்.,கின் தேசிய தலைவர் சுனேத்ரா பவாருக்கு தெரியாமல் இத்தகைய சந்திப்புகள் அரங்கேறுவதாக குற்றச்சாட்டும் எழுந்துள்ளது.